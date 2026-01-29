Cristian Castro anuncia concierto en Guadalajara

El cantante mexicano Cristian Castro confirmó una presentación en Guadalajara programada para el viernes 29 de mayo a las 21:00 horas, en la que interpretará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. La venta de boletos se abrirá el martes 3 de febrero a las 11:00 horas con distintos niveles de precios para el público en general.

Entre las localidades disponibles están espacios desde VIP hasta Amarilla, con precios que van desde los $750 hasta los $3,950 pesos.

A mediados de enero, Castro confirmó fechas en la Ciudad de México como parte de su “Desde el Corazón Tour 2026”, con presentaciones programadas para el 10 y 11 de marzo en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas, uno de los recintos más importantes del país.

La gira ha sido anunciada como un reencuentro profundo con el público, que recorre gran parte de su repertorio de baladas y éxitos que han marcado varias generaciones. En los anuncios difundidos por medios especializados se subraya que esta serie de conciertos no se concibe solamente como un ejercicio de nostalgia, sino como una reafirmación de su obra en el contexto actual del pop en español.

Castro es uno de los intérpretes más reconocidos de la música romántica en español, con más de tres décadas de carrera. Desde sus primeras producciones discográficas, ha transitado con naturalidad entre la balada profunda y el pop romántico, construyendo un repertorio que incluye temas populares como No podrás, Por amarte así, Yo quería y Azul.

YC