Jueves, 29 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Cristian Castro anuncia concierto en Guadalajara

La gira ha sido anunciada como un reencuentro profundo con el público, que recorre gran parte de su repertorio

Por: Héctor Fernando Navarro Vázquez

La venta de boletos se abrirá el martes 3 de febrero a las 11:00 horas. ESPECIAL

La venta de boletos se abrirá el martes 3 de febrero a las 11:00 horas. ESPECIAL

El cantante mexicano Cristian Castro confirmó una presentación en Guadalajara programada para el viernes 29 de mayo a las 21:00 horas, en la que interpretará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. La venta de boletos se abrirá el martes 3 de febrero a las 11:00 horas con distintos niveles de precios para el público en general.

Entre las localidades disponibles están espacios desde VIP hasta Amarilla, con precios que van desde los $750 hasta los $3,950 pesos.

LEE: Harry Styles en CDMX: Fecha, preventa y TODO lo que debes saber del nuevo concierto en el estadio GNP

A mediados de enero, Castro confirmó fechas en la Ciudad de México como parte de su “Desde el Corazón Tour 2026”, con presentaciones programadas para el 10 y 11 de marzo en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas, uno de los recintos más importantes del país.  

La gira ha sido anunciada como un reencuentro profundo con el público, que recorre gran parte de su repertorio de baladas y éxitos que han marcado varias generaciones. En los anuncios difundidos por medios especializados se subraya que esta serie de conciertos no se concibe solamente como un ejercicio de nostalgia, sino como una reafirmación de su obra en el contexto actual del pop en español.  

Castro es uno de los intérpretes más reconocidos de la música romántica en español, con más de tres décadas de carrera. Desde sus primeras producciones discográficas, ha transitado con naturalidad entre la balada profunda y el pop romántico, construyendo un repertorio que incluye temas populares como No podrás, Por amarte así, Yo quería y Azul.  

LEE: Porter vuelve con música crítica sobre la vida moderna

YC

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones