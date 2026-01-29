Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero

Aries

Para Aries, el domingo 1 de febrero será el día más poderoso. Es una fecha ideal para limpiar energías y atraer estabilidad económica. Se recomienda encender una veladora roja o de siete colores, usar incienso de sándalo o copal y colocar flores rojas con un girasol para fortalecer la abundancia. Estrenar algo ese día ayudará a marcar un nuevo comienzo.

En lo laboral, Aries estará concentrado en cierres de mes, contratos, trámites y papelería, además de posibles planes de viaje. Es un buen momento para ordenar gastos, iniciar un sistema de ahorro y saldar deudas. La salud requiere atención especial en el estómago, evitando excesos y aumentando el consumo de agua.

Febrero será un mes de crecimiento y energía positiva. Los números mágicos son 03, 24 y 77, y los colores de poder, rojo y naranja. Aries tendrá compatibilidad con Cáncer, Leo y Capricornio, además de oportunidades para inversiones, viajes y nuevos proyectos.

Tauro

Tauro llega a este fin de semana con la necesidad de tomar decisiones claras para avanzar. El signo deberá definir situaciones laborales y personales que ha postergado. El domingo 1 de febrero es ideal para una limpia energética con veladora de siete colores y rituales de limpieza en casa, lo que ayudará a liberar cargas emocionales y abrir caminos.

En el trabajo, Tauro tendrá oportunidades de mejora económica y propuestas laborales, incluso de carácter foráneo. Es importante pagar deudas antes de cerrar el mes y evitar gastos innecesarios. La salud requiere atención en hormonas y matriz para las mujeres, y riñones y espalda baja para los hombres.

Sus números mágicos son 05, 16 y 29, y los colores recomendados, blanco y azul. Febrero será un mes favorable para negocios propios, ventas e inversiones. En el amor, Tauro deberá buscar equilibrio y no quedarse en relaciones que ya no aportan estabilidad.

Géminis

Géminis enfrentará febrero con la necesidad de ordenar su vida material y emocional. El signo deberá enfocarse en construir estabilidad, dejando atrás gastos excesivos y situaciones poco claras. El 1 de febrero se recomienda encender una veladora blanca, roja o de siete colores, cortar el cabello y usar aromas de sándalo para limpiar malas energías.

En lo económico, será clave pagar deudas, ahorrar y organizar documentos. Febrero traerá un viaje, oportunidades de trabajo extra y la posibilidad de iniciar un negocio propio. Géminis deberá cuidar el descanso, combatir el insomnio y proteger su energía de personas chismosas o negativas.

Los números mágicos son 13, 20 y 66, mientras que los colores de poder serán amarillo y verde. En el amor y las relaciones, se recomienda cerrar ciclos del pasado y no esperar promesas ajenas. Febrero será un mes para priorizarse, estudiar algo nuevo y fortalecer su estabilidad emocional.

Cáncer

Febrero se presenta como un mes positivo para Cáncer. La energía se siente más ligera, con mejor ánimo y mayor claridad para tomar decisiones. La buena suerte comienza a manifestarse, especialmente en temas de dinero y estabilidad emocional, siempre que el signo aprenda de relaciones pasadas donde su buena fe fue abusada.

Este periodo invita a abrir los ojos, elegir mejor a las personas con las que se comparte la vida y dejar atrás vínculos destructivos. Cáncer comienza a priorizarse, a pensar más en sí mismo y a darse la oportunidad de ser feliz, lo que también se refleja en mejoras económicas y personales.

En lo laboral, febrero es ideal para buscar un mejor empleo o nuevas oportunidades, pero se recomienda hacerlo con total discreción y no compartir planes con terceros. El 1 de febrero será clave: se aconseja realizar una limpia energética, estrenar algo nuevo y evitar convivir con personas de mala vibra, ya que la energía de ese día marcará el resto del mes.

El punto débil del signo será la mente, con tendencia a ansiedad, angustia y estrés. Se recomienda caminar, mantenerse activo, orar y evitar pensamientos obsesivos o intentos de controlar a los demás.

Los números mágicos de Cáncer son 09, 15 y 31; los colores, rojo y amarillo. En el amor, será compatible con Capricornio, Piscis y Escorpión, con posibilidades reales de estabilidad afectiva y crecimiento personal.

Leo

Febrero llega con fuerza para Leo. Los astros se alinean a su favor y traen abundancia, crecimiento laboral y estabilidad económica. Es un mes para reconocer el propio valor y actuar con determinación. Leo deberá apostar por proyectos personales, abrir un negocio extra o generar nuevas fuentes de ingreso, ya que el dinero fluirá, pero también el gasto.

El 1 de febrero será un día clave para atraer prosperidad. Se recomienda realizar un ritual con un billete de alta denominación, limpiarlo con perfume personal y guardarlo en la cartera hasta el 7 de febrero, cuando deberá gastarse para multiplicar la abundancia. Encender una veladora roja o de siete colores y colocar flores blancas en casa ayudará a reforzar la energía positiva.

En salud, Leo debe cuidar especialmente su área sexual y la espalda baja, evitando excesos y prestando atención a molestias físicas. La envidia de personas cercanas puede hacerse presente conforme el éxito se haga más visible, por lo que se aconseja mantener discreción.

Sus números mágicos son 10, 21 y 34, y sus colores, blanco y negro. Será compatible con Sagitario, Acuario y Aries. Febrero también favorece viajes familiares, inversiones, solución de asuntos legales y posibles noticias relacionadas con embarazo o expansión familiar.

Virgo

Virgo entra en febrero con una energía de autoridad, control y crecimiento. Es un mes para reafirmar quién es, reconocer su valor y tomar decisiones firmes sin pedir permiso. El 1 de febrero será ideal para dedicarse tiempo personal, encender una veladora blanco-roja y realizar rituales de protección y renovación.

El signo tendrá un poder especial de convencimiento, útil para trabajo, negociaciones y asuntos legales o administrativos. Se recomienda cerrar bien enero, pagar deudas y ordenar finanzas para que febrero fluya con mayor estabilidad.

En salud, Virgo debe cuidar piel, cabello y dientes, invirtiendo en su bienestar físico. También es un buen momento para depurar espacios: sacar ropa que ya no se usa, liberar objetos acumulados y permitir que la energía circule mejor en casa.

Los números mágicos son 05, 20 y 74, y los colores de poder, amarillo y naranja. En el amor, febrero favorece cierres definitivos y nuevos comienzos más sanos. Virgo será compatible con Capricornio, Acuario y Aries.

Las cartas aconsejan calma, paciencia y no jugar con los sentimientos ajenos. Viajes al mar ayudarán a limpiar energías negativas y recuperar equilibrio emocional.

Libra

Febrero será un mes clave para que Libra ponga orden en su vida y tome decisiones con mayor firmeza. Es momento de pensar en uno mismo, priorizar el bienestar personal y dejar de cargar con responsabilidades ajenas. Invertir en ti, consentirte y buscar espacios de disfrute no es egoísmo, es una necesidad. Este signo justiciero tiene la capacidad de salir adelante de cualquier problema, pero debe aprender a decir que no y cerrar ciclos que ya no aportan.

El mes favorece los cambios, desde ajustes en el trabajo y la vida personal hasta transformaciones físicas y de imagen. También es tiempo de alejarse de relaciones complicadas o prohibidas y apostar por vínculos más compatibles y equilibrados, especialmente con Géminis, Acuario y Leo. Los viajes cortos ayudarán a renovar energías.

El 1 de febrero será un día clave para realizar limpias, mover energías en casa, renovar el look y atraer abundancia. En salud, es importante cuidar huesos, rodillas y tobillos. Los números mágicos son 06, 30 y 65; los colores de la suerte, verde y blanco. Se visualiza una recompensa económica y un mes lleno de reuniones, celebraciones y oportunidades si Libra se reinventa y confía en su poder personal.

Escorpión

Escorpión entra en febrero con una etapa de introspección, crecimiento y cambios importantes. Es momento de quererse más, protegerse y pensar con claridad. Aunque pueden surgir sentimientos de culpa o remordimientos del pasado, este signo debe soltar cargas innecesarias y avanzar sin miedo. El mes favorece la adquisición de bienes materiales y la consolidación de la estabilidad económica.

Habrá que cuidarse de personas chismosas y envidiosas en el entorno laboral, así como manejar la información con discreción. Escorpión destaca por su intuición, inteligencia y capacidad para liderar, investigar y comunicar. En salud, se recomienda atención especial a pulmones y garganta.

El 1 de febrero es ideal para renovar energías con ropa nueva, corte de cabello y un billete de dólar en la cartera para atraer prosperidad. Los números mágicos son 12, 44 y 70; los colores, azul y rojo. Las cartas anuncian riqueza, estabilidad y protección espiritual. En el amor, habrá compatibilidad con Piscis, Tauro y Cáncer, además de la llegada de nuevas conexiones que traerán aprendizaje y movimiento emocional.

Sagitario

Sagitario llega a febrero con un periodo de reflexión tras sentir que algunas expectativas no se cumplieron como esperaba. La recomendación es no adelantarse a los hechos, no gastar antes de recibir y no contar planes hasta que se concreten. Este signo tiene una mentalidad fuerte, audaz y persistente, capaz de lograr grandes cosas si cambia de rumbo cuando algo no fluye.

En salud, se pide atención al estómago, el peso y la alimentación. No se trata de privaciones, sino de equilibrio y cuidado personal. El 1 de febrero será clave para activar la abundancia con una veladora blanca o roja, monedas, limpiezas energéticas y colores intensos como rojo, naranja o amarillo.

Los números mágicos son 01, 18 y 57; los colores de la suerte, blanco y rojo. Las cartas hablan de fuerza, crecimiento, viajes, contacto con el extranjero y nuevas oportunidades de negocio. En el amor, habrá múltiples opciones y compatibilidad con Leo, Virgo y Piscis. Sagitario debe imaginar y visualizar su futuro, ya que su capacidad de proyectarse es la clave para materializar sus deseos.

Capricornio

Febrero será un mes de estabilidad y crecimiento para Capricornio. La energía del mes trae riqueza, amor y viajes, pero también una advertencia clara: evitar los arrebatos, el mal genio y los pensamientos negativos. La clave estará en no acelerar procesos, dejar que las cosas fluyan y tomar decisiones después de escuchar distintas opiniones.

Este periodo favorece los amores profundos y verdaderos, así como viajes y entendimiento en todos los proyectos personales y laborales. El 1 de febrero se recomienda realizar una limpia energética con hierbas, limón verde y huevo rojo, además de bañarse con jabón de canela, coco o sándalo para atraer estabilidad, progreso y eliminar pensamientos de venganza.

En salud, el punto débil serán los riñones y las vías urinarias, así como el desgaste mental provocado por querer controlar todo. Se aconseja enfrentar problemas pendientes, no evadir decisiones y resolver asuntos legales o de migración que estén en proceso.

Capricornio tendrá suerte en juegos de azar y estabilidad económica, siempre y cuando evite gastar por impulso. Podrían llegar invitaciones importantes, nuevas propuestas laborales y regalos significativos en el amor. Los números mágicos son 11, 30 y 43; los colores de poder, rojo intenso y amarillo.

Las cartas aconsejan invertir con inteligencia, no prestar dinero y alejarse de personas tóxicas. Los signos compatibles serán Aries, Virgo y Escorpión. Febrero invita a Capricornio a usar más la razón que el corazón y a aceptar que no todo es para él, pero lo que sí lo es traerá riqueza y estabilidad duradera.

Acuario

Acuario entra en un periodo de estabilidad, riqueza y oportunidades nuevas, pero el crecimiento dependerá de saber elegir. No todas las propuestas serán convenientes, por lo que será indispensable analizar antes de decidir y evitar prisas. Este año marca un punto clave de formación personal y profesional.

El punto débil del signo será el intestino, con posibles molestias relacionadas con estrés, colitis o inflamación. Comer mejor, hacer ejercicio y manejar los pensamientos con calma será fundamental para mantener el equilibrio.

El 1 de febrero será un día determinante: Acuario deberá estrenar algo de plata (anillo, pulsera o cadena), usar agua bendita, perfume habitual y encender una veladora roja o blanca, pidiendo con fe al arcángel Uriel. Es un periodo ideal para celebrar cumpleaños, atraer dinero y recibir apoyo económico inesperado.

Habrá suerte en juegos de azar, ascensos laborales, investigaciones para mejores puestos y resolución favorable de asuntos legales. Los números mágicos son 03, 16 y 39; los colores, azul fuerte y blanco. En salud, también se recomienda cuidar la espalda baja y los riñones.

Las cartas piden humildad, discreción y no compartir planes para evitar envidias. Los signos compatibles serán Libra, Escorpión y Géminis. Acuario deberá definir rumbo, hacer un plan de vida y trabajo, y evitar quedar atrapado entre dos caminos.

Piscis

Febrero marca un mes de transformación positiva para Piscis. El signo entra en su temporada con pensamientos más limpios, liberándose de rencores y situaciones del pasado. La prioridad será ser feliz, cuidarse emocionalmente y creer en su propio valor.

Se abren puertas a nuevos trabajos, estabilidad económica y propuestas de empresas foráneas. Piscis deberá aceptar oportunidades, seguir desarrollando su negocio propio y considerar mejoras materiales como cambiar de vehículo. El drama y la anticipación negativa deberán quedar atrás.

El 1 de febrero será clave: colocar flores en casa, encender una veladora roja o de siete colores, trapear con loción de siete machos y sahumar con sándalo, pachuli o palo santo para atraer abundancia y estabilidad. Estrenar zapatos o ropa ese día ayudará a abrir caminos.

Los números mágicos de Piscis son 08, 17 y 45; los colores, azul y rojo. Las cartas anuncian viajes, crecimiento, triunfo económico y el cierre definitivo de ciclos. En el amor, los signos compatibles serán Tauro, Cáncer y Leo.

