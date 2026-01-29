Netflix lanza este jueves 29 de enero una esperada secuela de la serie Bridgerton y una conmovedora película. Consulta las historias y decide cuál ver primero, prepara tus snacks y disfruta en tu tiempo de ocio audiovisual del lanzamiento que prefieras.

Bridgerton: Temporada 4 Parte 1

La esperada cuarta entrega de esta serie de romance y drama se estrena hoy en Netflix. En esta ocasión, la historia gira en torno al bohemio y segundo hijo de la familia, Benedict. Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza, hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer. La temporada se dividirá en dos partes, la primera estará disponible a partir de este jueves 29 de enero, mientras la segunda estrenará el 26 de febrero.

Una carta a mi juventud. ESPECIAL/NETFLIX.

Una carta a mi juventud

Es una película de drama que ya está disponible en Netflix, bajo la dirección de Sim F. Un adolescente rebelde y un cuidador reservado forjan un vínculo inesperado en un orfanato, mientras intentan reconciliarse con sus dolorosos pasados antes de que ocurra una fatalidad. Con Theo Camillo Taslim, Fendy Chow y Agus Wibowo.

