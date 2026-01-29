Netflix lanza este jueves 29 de enero una esperada secuela de la serie Bridgerton y una conmovedora película. Consulta las historias y decide cuál ver primero, prepara tus snacks y disfruta en tu tiempo de ocio audiovisual del lanzamiento que prefieras.La esperada cuarta entrega de esta serie de romance y drama se estrena hoy en Netflix. En esta ocasión, la historia gira en torno al bohemio y segundo hijo de la familia, Benedict. Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza, hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer. La temporada se dividirá en dos partes, la primera estará disponible a partir de este jueves 29 de enero, mientras la segunda estrenará el 26 de febrero.Es una película de drama que ya está disponible en Netflix, bajo la dirección de Sim F. Un adolescente rebelde y un cuidador reservado forjan un vínculo inesperado en un orfanato, mientras intentan reconciliarse con sus dolorosos pasados antes de que ocurra una fatalidad. Con Theo Camillo Taslim, Fendy Chow y Agus Wibowo.XM