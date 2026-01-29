Tras la muerte de Ozzy Osbourne, ¿regresa el Ozzfest?

En una entrevista con Billboard, Sharon Osbourne, viuda del Príncipe de las Tinieblas, está considerando volver a organizar el Ozzfest, un festival de música que se celebró de manera anual en Estados Unidos desde 1996 hasta 2018. La figura pública confirmó que ha estado discutiendo el tema con la empresa Live Nation con miras a un posible regreso del festival en 2027.

"He estado hablando con Live Nation para traer al festival (Ozzfest) de vuelta", confesó en la entrevista. "Es algo que le apasionaba a Ozzy: darle un escenario con mucha gente al talento joven. Realmente fuimos pioneros de los festivales de metal en este país. Las réplicas nunca han contenido el espíritu que nuestro festival tenía, porque la idea era impulsar el nuevo talento en el género. Era como campamento de verano para niños".

Si bien el festival fue basado en Estados Unidos, el Ozzfest también pasó por Europa y Japón mostrando artistas de todo tipo de música moderna pesada; desde el metal alternativo, al thrash, industrial, metalcore, death y black metal. Aunque para esta nueva edición post mortem de Ozzy, Sharon reveló que le buscaría hacer "una mezcla de varios géneros"; por lo que el lineup de esta nueva edición podría incluir propuestas musicales fuera de los límites del metal.

No obstante, el objetivo de dar un escenario grande a un talento reciente seguirá siendo el motivo principal del festival.

Además del posible regreso del festival de música, Sharon también habló con Billboard acerca de un posible nuevo espectáculo que reúna los grandes clásicos del catálogo de Black Sabbath interpretados por orquestas y con el trabajo de artistas locales, encargados de crear visuales que expandan la experiencia.

Con información de Metal Injection

OB