Diego Luna revela que Alfonso Cuarón le 'enseñó a hablar cine" en 'Y tu mamá también'

“Y tu mamá también” de 2001, es una película protagonizada por Diego Luna y que según él, siente que cambió su percepción como artista y se dio cuenta de lo que era capaz de hacer , gracias a que su compatriota Alfonso Cuarón le "enseñó a hablar cine" cuando lo dirigió.

Luna aseguró durante la charla inaugural del Hay Festival, que durante la grabación de esa película había una “sensación de descubrimiento”. "Alfonso nos enseñó a hablar cine, a hablar un lenguaje de un respeto y de un rigor por nuestro trabajo y creo que también terminó siendo un descubrimiento para él mismo, cuando te acercas a la esencia de las cosas", agregó el actor nacido hace 46 años en la ciudad mexicana de Toluca.

Luna, también protagonista de “Rogue One: Una historia de Star Wars” de 2016, resaltó que “Y tu mamá también”, en la que interpreta a Tenoch Iturbide, "marcó un cambio de percepción" y le permitió darse cuenta "de que era capaz de hacer".

Relación con Gael García Bernal

Durante la conversación, Luna habló de la relación con su compatriota Gael García Bernal, con quien protagoniza “Y tu mamá también” y de quien es amigo de "toda la vida". “Hay una química, una dinámica entre nosotros que le prestamos a los personajes de ”Y tu mamá también", es imposible de ensayar, eso se vive", expresó emocionado.

Esta no es la única vez que actuaron juntos, pues también compartieron pantalla en la telenovela “El abuelo y yo” de 1992 y en los largometrajes “Rudo y cursi" de 2008 y “Casa de mi padre” de 2012. Igualmente fundaron juntos la productora Canana Films y el Festival Ambulante de documentales.

Importancia de la televisión en su carrera

Luna comenzó en la televisión cuando participó en “El abuelo y yo”, una etapa de la que dijo: "La televisión es parte de mi vida y me pude independizar gracias a ella". En ese sentido, Luna destacó que en la pantalla chica "las voces se han ido diversificando, (también) las historias que vemos, el quehacer detrás de ellas se ha ido profesionalizando, volviéndose más interesante y profundo ".

"Yo crecí viendo telenovelas (...) le tengo mucho agradecimiento a la televisión que tuve que hacer de joven, la gran mayoría de actores y actrices que trabajaban conmigo en el teatro trabajaban también en televisión para poder subsistir", agregó.

Finalmente, el actor mexicano reivindicó el papel de su padre, el escenógrafo Alejandro Luna, fallecido en 2022, en la exitosa carrera que ha tenido. Sobre este tema, expresó: "Tiene todo que ver con la irresponsabilidad de mi padre, que me dejó involucrarme en este mundo cuando yo tenía siete u ocho años. Para mí el teatro era mi casa, mi familia. Yo nací y crecí en un teatro, eso nunca se detuvo ".

El XXI Hay Festival de Cartagena de Indias, que concluirá el domingo, tiene a la opositora venezolana María Corina Machado, como invitada principal del evento, en el que participará de forma virtual este viernes por la noche en una charla "híbrida" sobre el futuro de su país con el periodista Moisés Naím.

Este festival, que nació hace 37 años en el pueblo galés de Hay-on-Wye, es un encuentro cultural que se realiza anualmente en diferentes ciudades del mundo y tiene como protagonistas a personalidades de las artes, la música, la literatura, la política y la ciencia.

