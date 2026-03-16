Leonardo DiCaprio aparece con Vittoria Ceretti, su pareja oficial, en los Oscar 2026

El actor Leonardo DiCaprio sorprendió el pasado domingo al asistir a los Premios Óscar 2026 en el Dolby Theatre junto a su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti. La aparición marcó una de las primeras ocasiones en que ambos se dejan ver juntos en una ceremonia de esta magnitud, algo poco habitual en la vida pública del actor, conocido por mantener su vida privada con discreción.

A sus 51 años, DiCaprio estaba nominado al premio a Mejor Actor por su trabajo en la película Una batalla tras otra. El intérprete decidió caminar la alfombra roja por su cuenta y posteriormente se reunió con Ceretti, de 27 años, dentro del recinto donde se desarrolló la ceremonia.

La producción cinematográfica dirigida por Paul Thomas Anderson llegó a la gala con un total de 13 nominaciones. Durante la noche logró imponerse en varias categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Guion Adaptado para Anderson, Mejor Actor de Reparto para Sean Penn y Mejor Casting, entre otros reconocimientos destacados.

La presencia de Ceretti en la ceremonia contrastó con otros eventos recientes en los que el actor asistió sin ella. Por ejemplo, durante los Globos de Oro 2026 celebrados el 11 de enero en el Beverly Hilton, DiCaprio acudió acompañado de su madre, Irmelin Indenbirken, de 82 años. Con ella también caminó por la alfombra roja en los Premios BAFTA.

El romance entre DiCaprio y Ceretti comenzó a llamar la atención pública en agosto de 2023, cuando ambos fueron fotografiados juntos en Santa Bárbara, en el estado de California.

Con el paso del tiempo, algunas fuentes cercanas han hablado sobre la relación. “Es muy linda, dulce y encantadora. Leo parece realmente gustarle”, comentó una persona cercana en declaraciones a la revista People en abril de 2024.

A pesar de mantener una vida privada discreta, Ceretti habló públicamente sobre su relación por primera vez durante una entrevista para la portada de Vogue Francia en abril de 2025.

“En cuanto estás en una relación con alguien que tiene más seguidores que tú, te conviertes en ‘la novia de’”, señaló la modelo, añadiendo que eso puede resultar “extremadamente molesto”.

“No es agradable pensar que no puedes amar a quien quieras por las etiquetas que la gente necesita ponerte”, agregó.

En la misma conversación también reflexionó sobre la exposición que conlleva su vida sentimental: “Si lo que estás viviendo es real, si sabes que se aman, entonces no hay razón para alarmarse. Porque el amor protege y da confianza”.

Por su parte, el propio DiCaprio habló sobre la importancia de la sinceridad en sus relaciones personales y profesionales durante una entrevista con la revista Esquire en agosto de 2025.

“Ya no quieres perder el tiempo. Tienes que ser mucho más directo. Es casi una responsabilidad, porque gran parte de tu vida ya quedó atrás”, afirmó el actor ganador del Óscar.

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BB