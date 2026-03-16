Disney continúa desarrollando nuevas versiones en acción real de sus historias clásicas y, en esta ocasión, el foco está puesto en uno de sus personajes más reconocidos: Tinker Bell, conocida en español como Campanita. La compañía trabaja en Tink, una serie live action que se estrenará en la plataforma Disney+.

Según información publicada por el medio especializado Deadline, el proyecto estará encabezado por las guionistas y productoras Liz Heldens y Bridget Carpenter. Ambas no solo se encargarán del desarrollo creativo de la historia, sino que también participarán como productoras ejecutivas de la serie.

El personaje de Campanita tiene su origen en la obra del escritor y dramaturgo escocés J. M. Barrie, creador del universo de Peter Pan y del mítico País de Nunca Jamás. Con el paso del tiempo, el estudio había considerado diferentes formas de reinterpretar al personaje dentro de nuevas producciones.

Dentro del catálogo de Disney, el hada hizo su primera aparición en la película animada Peter Pan, estrenada en 1953. A partir de entonces se convirtió en una de las figuras más representativas de la compañía.

Además de su presencia en distintas historias, Campanita también ha sido parte importante de la identidad visual del estudio, apareciendo en las introducciones de varias películas y producciones relacionadas con la marca.

A lo largo de los años, el personaje ha protagonizado diversos proyectos, entre ellos varias películas animadas derivadas centradas en su vida dentro del mundo de las hadas.

Campanita y su historia en Disney

En una etapa anterior, el estudio planeaba realizar una película sobre Campanita protagonizada por Reese Witherspoon. Sin embargo, el proyecto tomó un rumbo distinto después de la salida de Gary Marsh de su cargo como presidente y director creativo de Disney Branded Television.

Más recientemente, el personaje apareció en la adaptación live action Peter Pan & Wendy, estrenada en 2023 en Disney+, donde fue interpretado por la actriz Yara Shahidi.

Qué se sabe sobre el live action de Disney+

ESPECIAL/DISNEY

En la nueva serie Tink, Gary Marsh participará ahora como productor ejecutivo. Actualmente trabaja como productor independiente con respaldo de Disney.

La producción estará a cargo de 20th Television. Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la historia, el reparto ni la fecha de lanzamiento en la plataforma.

Con este proyecto, Disney continúa su estrategia de reinterpretar personajes clásicos para nuevas audiencias, buscando ofrecer una nueva visión de una de las figuras más emblemáticas de su universo narrativo.

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Con información de Deadline

BB