Ring Royale 2026: ¿Alfredo Adame le dará revancha a Carlos Trejo? Esto sabemos

Una rivalidad que durante años se mantuvo en declaraciones, polémicas y retos públicos finalmente llegó al ring. Las figuras del espectáculo mexicano Alfredo Adame y Carlos Trejo protagonizaron un combate que captó la atención del público y de las redes sociales, luego de aceptar enfrentarse en el evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris. El esperado encuentro marcó un nuevo capítulo en la confrontación entre ambos personajes, que desde hace años mantienen un enfrentamiento mediático.

Resultado de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

INSTAGRAM/@alfredoadame.goldenboy

El combate comenzó con un ritmo intenso. Durante los primeros momentos del enfrentamiento, el llamado “Cazafantasmas” consiguió conectar varios golpes y en el segundo round logró enviar a su contrincante a la lona, por lo que el perfil del ganador comenzó a identificarse.

No obstante, la pelea dio un giro inesperado poco después. Aproximadamente un minuto más tarde, Alfredo Adame terminó quedándose con la victoria cuando Trejo no logró evitar caer nuevamente en el ring y aceptó la derrota, lo que provocó que el enfrentamiento concluyera de forma rápida y sorpresiva.

¿Habrá otra pelea entre Trejo y Adame?

Tras finalizar el combate, ambos participantes se encontraron nuevamente en el centro del ring y se dieron la mano, gesto con el que dieron por terminado el enfrentamiento. En ese momento, el llamado “Golden Boy” incluso le dio un beso en la mejilla a su rival, mientras el actor permanecía con el cinturón dorado.

Durante ese mismo momento, el actor señaló que habrá una revancha contra el “Cazafantasmas” en el mes de septiembre, lo que deja abierta la posibilidad de que esta mediática rivalidad tenga un nuevo capítulo en el futuro.

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