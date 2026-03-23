Además de su carrera como cantante, Belinda también participado en diferentes producciones como Bienvenidos al Edén y Mentiras: La serie. Ahora, dará vida a la última emperatriz de México en la serie histórica: Carlota de Habsburgo.

Hace algunos meses se anunció que la intérprete de "Heterocromia" dejaría México para trasladarse a España, su tierra natal, donde actualmente se filma la serie.

A pesar de que el proyecto ha mantenido bajo perfil y todavía no se conocen muchos detalles al respecto, recientemente se difundieron en redes sociales unas imágenes en las que se puede observar cómo luce Belinda encarnando su nuevo papel.

Belinda como la última emperatriz de México

En las fotografías se puede ver a "Beli" en pleno rodaje, y caracterizada como la princesa europea: con un vestido amplio, peinados elaborados y accesorios propios del siglo XIX. También aparece Miguel Ángel Silvestre, actor español y quien da vida a Alfred Vandersman, un militar belga, y el interés amoroso de Carlota.

Belinda y Miguel Ángel Silvestre en el rodaje de ‘Carlota’. pic.twitter.com/Vojsxhx9wm— La Comadrita (@lacomadritaof_) March 19, 2026

A pesar de que las imágenes no muestran muchos detalles, fueron suficientes para desatar la conversación entre los usuarios, debido a que revelan algunos aspectos de la producción.

La serie, llamada Carlota, y tendrá 10 episodios y narrará la historia de la emperatriz y su relación con Maximiliano de Habsburgo, combinando el contexto político con el lado privado del personaje.

Además de Belinda y Silvestre, el elenco está conformado por Jaime Lorente, Bárbara de Regil, Mabel Cadena, Álvaro Rico, Sebastián Zurita y Clara Alvarado entre otros.

¿Quién fue Carlota de Habsburgo?

María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, princesa de Bélgica, nació el 7 de junio de 1840. En 1857 contrajo matrimonio, a la edad de 17 años, con Maximiliano de Habsburgo, de 25 años.

A principios de la década de 1860, Napoleón III de Francia inició la intervención francesa en México, y le ofreció a Fernando Maximiliano de Habsburgo el título de emperador nominal, llegando al país en 1864 y estableciéndose en el Castillo de Chapultepec como residencia imperial.

En su reinado, Carlota asumió las funciones de su rango así como encabezó la regencia del Imperio en la ausencia de Maximiliano, quien visitaba el interior del país. Gracias a la educación que recibió para gobernar, la emperatriz logró ser vista como una figura importante que podría fortalecer el Imperio.

Al caer el segundo Imperio Mexicano, y tras la muerte de Maximiliano, Carlota comenzó a mostrar signos de desequilibrio mental, por lo que pasó el resto de su vida en aislamiento hasta su muerte a los 86 años, a causa de una neumonía provocada por influenza en 1927.

Con información de SUN.

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