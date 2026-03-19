Cinépolis: requisitos para obtener la palomera de Yoshi, de Super Mario Galaxy

El estreno de Súper Mario Galaxy: La Película se encuentra cada vez más próximo y la emoción entre los fanáticos se ha hecho presente, especialmente al descubrir cuales serán los coleccionables que llegarán a las salas de cine por parte de la cadena de Cinépolis.

El largometraje que cuenta con una fecha de estreno programada para el 1 de abril, contará a su vez con el lanzamiento de una espectacular palomera de Yoshi, el querido dinosaurio verde que hará su debut en la pantalla grande en esta secuela.

Sin embargo, obtener este artículo representará un verdadero desafío para los coleccionistas y fanáticos que deseen adquirirlo, tanto por sus estrictos requisitos como por su costo, a continuación te informaremos más al respecto.

¿Cómo es la palomera de Yoshi?

El coleccionable consiste en una figura tridimensional de plástico de Yoshi, quien sostiene en sus manos uno de sus característicos huevos, el cual sirve como recipiente para las palomitas. Esta pieza premium ha sido descrita como uno de los objetos más llamativos de la franquicia hasta ahora.

Requisitos y condiciones de venta

Para asegurar este artículo, Cinépolis ha establecido una serie de condiciones que limitan su acceso al público general durante el lanzamiento:

Nivel de Socio Club Cinépolis: El requisito indispensable es contar con la membresía de Socio Club Cinépolis en el nivel "Súper Fanático". Otros niveles, como el "Fanático", no podrán acceder a la preventa inicial.

Fecha de lanzamiento: Se espera que la venta de este artículo arranque el próximo miércoles 1 de abril de 2026, coincidiendo con el día del estreno mundial de la película.

Disponibilidad limitada: La palomera no llegará a todos los complejos. Se venderá únicamente en sucursales seleccionadas y se espera que el stock sea muy reducido, por lo que podría agotarse rápidamente.

El costo de la exclusividad

Además de los requisitos, como la membresía anteriormente mencionada, los interesados deberán preparar su bolsillo. El precio de la palomera de Yoshi en México será de aproximadamente 1,249 pesos. Aunque el costo es elevado, la mayoría de las versiones anunciadas incluyen el llenado de palomitas.

Otras opciones para los fans

Si no logras cumplir con el nivel de socio o el presupuesto para la palomera no te desilusiones, la cadena también tendrá a la venta diseños distintos de vasos coleccionables. Además, para quienes buscan una experiencia más inmersiva, algunas salas VIP ofrecerán un menú temático de tres tiempos inspirado en el universo de la película los días 8 y 9 de abril.

Super Mario Galaxy: La Película promete llevar a Mario, Luigi y Yoshi a una aventura espacial donde conocerán a personajes como Rosalina y enfrentarán nuevas amenazas en múltiples galaxias.

CT