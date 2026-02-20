Cinemex pone al 2x1 las películas nominadas al Oscar, conoce cómo aplica

La temporada más esperada por los amantes del séptimo arte ya está aquí y Cinemex la celebra con su tradicional Cartelera de Oro, pues la cadena de cines color rojo lanzó una promoción especial con la que el público podrá disfrutar de las películas nominadas al Oscar y otros estrenos bajo un esquema 2x1 para su siguiente visita.

La dinámica es sencilla: por cada compra realizada en taquilla, los asistentes recibirán un beneficio de 2x1 aplicable en su próxima función.

Te recomendamos: Precio de los boletos del concierto de Carlos Rivera en la Arena Guadalajara

La promoción está vigente desde el pasado 12 de febrero hasta el 30 de marzo de 2026 en todos los complejos tradicionales de la República Mexicana; para hacer válido el descuento, los invitados deberán presentar su ticket de taquilla —de lunes a domingo— y así acceder a dos boletos en funciones formato 2D a precio especial.

Entre los títulos que forman parte de la cartelera destacan producciones en exhibición como:

En cartelera

Arco

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

La voz de Hind Rajab

Marty Supreme

Zootopia 2

Amelie y los secretos de la lluvia

Próximamente:

El Agente Secreto (26 de febrero)

Si pudiera, te patearía (5 de marzo)

Además, la cadena adelantó que llegarán más películas en la antesala de la premiación, entre ellas “Goat, La Cabra que cambió el juego”, “Hoppers: Operación Castor”, “¿Quieres ser mi novia?”, “Scream 7” y "Líbranos del mal", ampliando la oferta para quienes buscan ponerse al día rumbo a la gala más importante del cine.

La promoción no será válida en preventas, días festivos ni en salas Platino, Palco, 3D, 4D, Atmos o IMAX.

Para consultar detalles adicionales y adquirir boletos, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial o utilizar la aplicación móvil de la cadena.

CORTESÍA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA