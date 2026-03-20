En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 20 al 22 de marzo de 2026. Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

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De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 20 al 22 de marzo de 2026.

Aries: El color rojo como imán de abundancia.

Tauro: El color amarillo atraerá prosperidad.

Géminis: El color azul como aliado.

Cáncer: El color verde potenciará tu energía positiva.

Leo: El color rojo como potenciador de prosperidad.

Virgo: El color naranja atraerá buena fortuna.

Libra: Los colores azul y rojo potenciarán tu energía.

Escorpio: Los colores rojo y blanco atraerán estabilidad y buena fortuna.

Sagitario: Los colores rojo y amarillo fortalecerán tu energía.

Capricornio: Los colores amarillo y naranja atraerán prosperidad.

Acuario: Los colores naranja y negro como potenciadores

Piscis: Los colores amarillo y blanco atraerán abundancia.

Con información de Mhoni Vidente.

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