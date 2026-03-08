Chingu Amiga es invitada a "dirigir" transmisión de los "Óscar" y es criticada

En los últimos años, los creadores de contenido digital han adquirido una presencia cada vez más fuerte dentro de la industria del entretenimiento. Su enorme alcance en redes sociales ha llamado la atención de distintas televisoras, que ven en estas figuras una oportunidad para ampliar su audiencia y mejorar los niveles de rating al integrarlos en proyectos televisivos.

Casos como los de Wendy Guevara, Karina Torres, Aarón Mercury y Abelito reflejan esta tendencia. Todos ellos han participado en programas de televisión y en espectáculos en vivo. No obstante, su presencia en estos espacios ha generado inconformidad entre algunos actores y profesionales del medio artístico, quienes consideran que estas oportunidades se están otorgando a personas que no cuentan con formación en actuación o estudios formales en arte dramático.

La discusión no se ha limitado al ámbito local, ya que el tema también ha generado controversia a nivel internacional. Recientemente se informó que Chingu Amiga, creadora de contenido originaria de Corea del Sur que actualmente vive en México, fue invitada a participar en la cobertura de la 98th Academy Awards, ceremonia conocida como los premios Academy Awards. A pesar de su gran popularidad en internet, su inclusión no ha sido bien recibida por diversos periodistas de espectáculos, especialmente por aquellos con mayor trayectoria en el medio, como Pati Chapoy.

El panel de TV Azteca genera debate

Antes del anuncio sobre la participación de la influencer, el público sabía que el equipo encargado de comentar la ceremonia para TV Azteca, cadena que transmite el evento cada año, estaría integrado por comunicadores como Javier Ibarreche, Linet Puente, Ricardo Casares y Pamela Cortés.

Sin embargo, cuando se dio a conocer que Chingu Amiga formaría parte del panel principal, surgieron diversas reacciones en redes sociales y entre periodistas del espectáculo. La decisión generó críticas tanto de usuarios en internet como de comunicadores con amplia trayectoria en programas especializados.

Dentro del programa “Vaya, Vaya”, así como en comentarios de Pati Chapoy, se señaló que la decisión podría interpretarse como un intento “desesperado por levantar el raiting a como dé lugar”.

Durante una transmisión en vivo del proyecto encabezado por Gerardo Escareño, uno de los participantes expresó su inconformidad con la elección y comentó:

“No entiendo cómo se les ocurre llevar a esa mujer que no tiene ni idea de cine. Acreditación que le dio TV Azteca”.

Debate entre estrategia digital y especialización

La polémica también ha abierto una discusión sobre la estrategia que algunas televisoras utilizan para atraer audiencia. En este caso, varios analistas consideran que la apuesta de TV Azteca podría estar relacionada con el impacto que ciertas figuras tienen en redes sociales , priorizando su popularidad digital durante la cobertura de la ceremonia programada para el 15 de marzo.

En el mismo programa “Vaya, Vaya”, los conductores continuaron comentando sobre el tema:

“Lo que pasa es que TV Azteca está apostando por los creadores de contenido por los números en redes sociales porque piensan ellos que van a atraer más público. Entonces como tiene números grandes y también ella se va a encargar un poco de la comedia, no creo que dé críticas”.

Finalmente, en el debate también se mencionó que existen otros creadores de contenido y periodistas especializados que cuentan con un conocimiento más profundo sobre el cine. Por ello, algunos opinan que la cobertura debería centrarse en perfiles con experiencia en análisis cinematográfico, destacando el trabajo de comunicadores como Linet Puente y Ricardo Casares, quienes han abordado la industria del cine desde una perspectiva informativa y especializada.

