Penta El Zero Miedo sorprende a niño que vendía dulces para comprar su figura

Un gesto inesperado del luchador mexicano Penta El Zero Miedo se convirtió en uno de los momentos más emotivos que han circulado recientemente en redes sociales. Lo que comenzó como una historia compartida en plataformas digitales terminó en un encuentro que conmovió a miles de aficionados a la lucha libre.

El actual Campeón Intercontinental de la WWE sorprendió a un pequeño fan que vendía dulces con el objetivo de reunir dinero para comprar una figura de acción de su ídolo, una escena que rápidamente captó la atención del público en internet.

La historia comenzó con Andy, un niño de aproximadamente tres años que se volvió popular en TikTok e Instagram gracias a videos difundidos por sus padres. En las grabaciones se observa al pequeño usando la máscara característica del “Cero Miedo” mientras recorre una plaza pública ofreciendo dulces a cinco pesos, los cuales llevaba en una caja improvisada con un sencillo letrero.

Su meta era clara: ahorrar lo suficiente para comprar una figura de acción de Penta El Zero Miedo. Los videos comenzaron a acumular miles de reproducciones y comentarios de apoyo, en los que usuarios destacaban tanto la ternura de la escena como la determinación del niño y su pasión por la lucha libre.

El encuentro que emocionó a redes

Tras viralizarse la historia, ocurrió un momento que sorprendió a los seguidores. En un nuevo video se observa cómo el pequeño Andy fue llevado al gimnasio del luchador en Ecatepec para continuar vendiendo sus dulces, sin imaginar que estaba a punto de conocer a su ídolo.

De manera inesperada, el gladiador apareció en el lugar y se acercó al niño para preguntarle el precio de los dulces. Después de comprarle varios paquetes, conversó con él sobre quién era su luchador favorito.

El momento más especial llegó cuando el luchador sacó dos figuras de acción, entre ellas una del propio Penta, y se las entregó al pequeño. Andy, visiblemente sorprendido, lo abrazó tras recibir el regalo, generando una escena que rápidamente se difundió en redes sociales.

El gesto fue ampliamente celebrado por aficionados, quienes resaltaron la humildad y cercanía del luchador con su público, especialmente con los niños que lo siguen dentro y fuera del ring.

@andyfamilymx Dia 3 vendiendo dulces para comprar la figura de Penta �� Todo esto ha sido gracias a todos ustedes, queriamos darle la enseñanza a Andy que con esfuerzo los sueños se cumplen, y hoy en conjunto con Penta pudimos lograrlo. ����❤️ Muchas gracias❤️ ♬ sonido original - Andy Family

