La cartelera de cine de la ciudad tiene en su programación la película ¡La Novia!, una reinterpretación libre tanto de La novia de Frankenstein de 1935 como del universo de la novela de 1818 de Mary Shelley.

¡La Novia!. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

La trama narra que un solitario Frankenstein viaja al Chicago de la década de 1930 para pedirle a la revolucionaria científica doctora Euphronious que cree una compañera para él. Juntos reviven a una joven asesinada y nace La Novia.

Lo que sigue supera todo lo que cualquiera de ellos imaginó: ¡asesinato! ¡posesión! ¡un movimiento cultural salvaje y radical! ¡y amantes fuera de la ley envueltos en un romance explosivo y desbordado!

Detrás de cámara, la cineasta Maggie Gyllenhaal cuenta con el apoyo de un equipo de artesanos cinematográficos galardonados, como el director de fotografía Lawrence Sher, la diseñadora de producción Karen Murphy, el editor Dylan Tichenor, el supervisor musical Randall Poster, la compositora Hildur Guðnadóttir y la diseñadora de vestuario Sandy Powell.

¡La Novia!

(The Bride!)

De Maggie Gyllenhaal.

Con Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Julianne Hough.

Estados Unidos, 2026.

