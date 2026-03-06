Quién es el productor detrás de la primera banda sonora en el Clásico Mundial de Béisbol

La nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol dio un nuevo paso, pues este jueves se presentó la primera banda sonora oficial del torneo , con el objetivo de conectar la pasión de este deporte con la música.

La producción estará a cargo de grandes artistas internacionales, como Becky G, Young Miko y Myke Towers, entre otros, que acompañarán musicalmente al campeonato que se llevará a cabo en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón.

El torneo, que es uno de los más importantes del béisbol, tiene lugar del 4 al 17 de marzo , en el que se reúnen las mejores selecciones de todo el mundo. Ahora, la música formará parte del importante evento.

La canción oficial del Clásico Mundial de Béisbol

“Make it count” es el título del tema principal de la banda sonora del torneo , el cual es una fusión entre pop latino, reggaetón y K-pop. La canción es interpretada por Yeonjun, integrante de la boyband surcoreana Tomorrow X Together, Becky G, cantante mexicoestadounidense y Myke Towers.

La fusión de géneros musicales y artistas de diferentes nacionalidades refleja el estilo global del Clásico Mundial de Béisbol, esperando así que nuevas audiencias alrededor del mundo se sientan atraídas por el evento.

Otra de las canciones que confirman la playlist oficial del campeonato es “MVP”, interpretada por la puertorriqueña Young Miko, en la cual se plasma la conexión entre Puerto Rico y el béisbol, ya que es uno de sus deportes más representativos. “My place”, interpretada por el cantante japonés, Fujii Kaze, se enfoca en la influencia del torneo en Japón.

No es coincidencia la elección de estos artistas, pues son un claro guiño a las tres sedes del Clásico Mundial de Béisbol.

Quién es el productor detrás de la banda sonora

Detrás de la banda sonora se encuentra Tainy, productor discográfico y compositor puertorriqueño, de 36 años, quien ha sido galardonado con dos premios Grammy y es una de las figuras más importantes del género urbano. En 2021, la revista Billboard lo incluyó dentro de su lista de los mejores 50 productores del siglo XXI.

El productor ha trabajado con artistas internacionales como Dua Lipa, Bad Bunny, Selena Gomez, Camila Cabello, Wisin y Yandel y Justin Bieber, lo que lo convierte en un aporte valioso dentro de la propuesta global musical del campeonato.

