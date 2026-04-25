HBO Max confirma sus estrenos en películas y series para mayo 2026

¡La primavera se pone cada vez mejor para los amantes del entretenimiento y las buenas historias! Warner Bros. Discovery ha confirmado oficialmente la lista de estrenos en películas, series y documentales que llegarán a la plataforma HBO Max (ahora conocida simplemente como Max) durante el mes de mayo de 2026. Con esta revelación, la compañía busca ofrecer a sus millones de suscriptores en todo el mundo una dosis perfecta de romance, acción, comedia y aventura para disfrutar desde la comodidad de su hogar.

En los últimos años, la plataforma de streaming ha consolidado una exitosa estrategia que consiste en acortar significativamente la ventana de exclusividad entre las salas de cine y el formato digital. Este modelo de negocio responde directamente a la creciente demanda de los usuarios, quienes buscan disfrutar de producciones de alta calidad y gran presupuesto sin tener que esperar demasiados meses.

Además, este 2026 ha demostrado ser un año verdaderamente clave para la compañía, la cual tiene el firme objetivo de mantener a su audiencia completamente cautiva antes de los gigantescos lanzamientos de verano, como lo será la esperada tercera temporada de "La Casa del Dragón" en junio. Por ello, mayo se presenta como un mes sumamente estratégico y de transición, lleno de títulos frescos, variados y de primer nivel que buscan satisfacer los gustos de todas las edades y perfiles de espectadores.

Las películas más esperadas que te harán vibrar

El plato fuerte indiscutible de esta temporada es la llegada de la nueva versión de "Cumbres Borrascosas", programada para el próximo viernes 1 de mayo. Esta audaz y moderna adaptación del clásico literario de Emily Brontë, dirigida por la talentosa Emerald Fennell y protagonizada por las superestrellas Margot Robbie y Jacob Elordi, aterriza en el catálogo tras su arrollador paso por los cines en febrero. Sin duda, es una cinta que promete enamorar perdidamente a quienes buscan una historia épica cargada de pasión, romance y locura.

Pero la emoción y las sorpresas no terminan ahí, ya que los fanáticos de la adrenalina pura tendrán su gran recompensa el 8 de mayo con el esperado estreno de "Greenland 2: Migration".

A esta intensa secuela llena de acción apocalíptica se sumarán otras cintas sumamente atractivas a lo largo de las semanas, como la aclamada película del estudio A24 titulada "The Moment" y la emotiva producción original "Miss You, Love You", garantizando así que cada fin de semana esté lleno de excelente cine.

Series y documentales perfectos para maratonear

En el siempre competitivo apartado de las series, la alegría continúa con propuestas internacionales sumamente originales y cautivadoras.

El 9 de mayo debuta en la plataforma "Song of the Samurai", una espectacular y ambiciosa producción ambientada en el Japón del periodo Edo. Esta serie de ocho episodios explorará a fondo la intensa vida de los icónicos guerreros del Shinsengumi, convirtiéndose en la opción ideal para los fieles seguidores de la acción histórica, las artes marciales y las profundas tramas de lealtad y traición.

La animación, la comedia y la aventura también tienen un lugar muy especial reservado en esta fabulosa lista de novedades. Los seguidores del humor irreverente y la ciencia ficción podrán disfrutar de la novena temporada de la exitosa "Rick y Morty" a partir del 25 de mayo. Mientras tanto, los espíritus viajeros y curiosos se deleitarán al máximo con la segunda temporada de "On the Roam" , la fascinante serie documental donde el carismático actor Jason Momoa nos lleva a recorrer los rincones más sorprendentes del mundo.

En definitiva, mayo de 2026 se perfila con fuerza como un mes verdaderamente espectacular para sacarle el máximo provecho a tu suscripción de HBO Max. Con esta increíble y equilibrada mezcla de grandes éxitos de taquilla, nuevas series internacionales de primer nivel y el regreso de personajes muy queridos por el público, lo único difícil será decidir por dónde empezar tu próximo gran maratón televisivo. ¡Ve preparando tus snacks favoritos, ponte cómodo en el sofá y déjate sorprender por todo lo que viene!

YC