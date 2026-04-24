El arte de ser otro: el cosplay toma la CCXP México 2026

EL INFORMADOR / F. SALCEDOEn los pasillos de la CCXP México 2026 , la realidad cotidiana parece diluirse entre capas, armaduras, pelucas y maquillaje. A cada paso aparecen figuras reconocibles: un grupo de héroes del universo de Marvel Comics, personajes provenientes de series de anime japonés, guerreros intergalácticos de la saga Star Wars, criaturas de videojuegos y protagonistas de historias que han acompañado a distintas generaciones de espectadores.

La escena se repite en distintos puntos del recinto: familias que se detienen para pedir una fotografía, visitantes que observan con curiosidad el nivel de detalle de los trajes y cosplayers que caminan con seguridad, conscientes de que su presencia forma parte del espectáculo colectivo. Más que un simple disfraz, cada vestuario representa horas de trabajo, planificación y una relación profunda con el personaje que se interpreta.

El fenómeno del cosplay —contracción de las palabras “costume” y “play”— ha evolucionado con el paso del tiempo hasta convertirse en una práctica cultural con reglas, códigos y comunidades propias. En eventos como la CCXP, esta actividad se manifiesta como una forma de expresión artística que combina diseño, actuación y narrativa visual. Quien participa en ella no solo reproduce la apariencia de un personaje, sino que también adopta su actitud, sus gestos y, en algunos casos, su historia.

Un arte que exige dedicación

La construcción de un cosplay comienza mucho antes de que el traje aparezca en público. Los participantes investigan materiales, estudian referencias visuales y desarrollan habilidades técnicas que van desde la costura y la escultura hasta la electrónica y la pintura. En algunos casos, las piezas incluyen mecanismos móviles, iluminación o estructuras rígidas que requieren conocimientos especializados. Cada uno de estos trajes implica una inversión considerable de tiempo y recursos.

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Para muchos participantes, el cosplay representa una actividad que combina entretenimiento y disciplina. La preparación puede extenderse durante semanas o incluso meses, especialmente cuando se trata de competencias o presentaciones públicas.

Entre el pasatiempo y la profesión

Lo que comenzó como un hobby entre aficionados a la cultura pop ha adquirido una dimensión profesional en los últimos años. Algunos cosplayers participan en concursos -como el que acontece anualmente en la misma CCXP-, reciben invitaciones para eventos y colaboran con marcas, estudios de entretenimiento y plataformas digitales.

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La calidad de sus trabajos y su presencia en redes sociales les permite construir una identidad pública que trasciende el ámbito de la convención.

Un pasatiempo que implica inversión

La elaboración de un cosplay puede representar un gasto significativo. Los materiales —espumas especiales, telas, pinturas, resinas o accesorios electrónicos— suelen tener un costo elevado, al igual que las herramientas necesarias para trabajar con ellos. A esto se suman los gastos de transporte, mantenimiento del vestuario y participación en eventos.

Sin embargo, la inversión económica no es el único elemento en juego. La creatividad y la paciencia resultan indispensables para transformar una idea en un objeto tangible. Muchos cosplayers aprenden de manera autodidacta, experimentando con técnicas y adaptando soluciones a partir de los recursos disponibles.

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La presencia masiva de cosplayers en la CCXP México 2026 revela la fuerza de una comunidad que encuentra en la cultura pop un terreno común. A través de los trajes, los participantes establecen un diálogo visual con el público y con otros aficionados, generando un ambiente de reconocimiento mutuo. Los visitantes identifican a los personajes, comentan sus historias y comparten referencias culturales que atraviesan generaciones.

En un mismo espacio conviven figuras de distintos universos narrativos: superhéroes, villanos, exploradores espaciales, guerreros medievales y protagonistas de videojuegos. Esta diversidad convierte a la convención en un escenario donde la imaginación se manifiesta de manera tangible.

La cultura del cosplay demuestra que la relación con el entretenimiento puede adoptar formas activas y participativas. El espectador deja de ser un observador y se convierte en creador, intérprete y narrador de su propia experiencia.

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En la CCXP México 2026, el cosplay se presenta como una declaración de identidad y una muestra de admiración por un universo narrativo. La convención se convierte así en un espacio donde la creatividad individual se transforma en experiencia colectiva. Entre luces, escenarios y multitudes, los cosplayers caminan con naturalidad, recordando que la imaginación puede materializarse en formas concretas y que el entusiasmo por la cultura pop continúa generando nuevas formas de expresión artística.

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