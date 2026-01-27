¿Canelo Álvarez GRATIS? Este juego de boxeo estará disponible para PS Plus en febrero 2026 y así lo puedes descargar

Los juegos de PlayStation Plus para febrero de 2026 todavía no han sido anunciados de forma oficial por Sony, pero una filtración proveniente de una fuente con antecedentes confiables ya encendió la conversación entre los jugadores. De acuerdo con esta información, “Undisputed”, el ambicioso simulador de boxeo desarrollado por Steel City Interactive, sería uno de los títulos incluidos sin costo adicional para los suscriptores del servicio.

El anuncio oficial de los juegos de PS Plus Essential está programado para este miércoles; sin embargo, la filtración adelanta que "Undisputed" formaría parte del catálogo mensual disponible para cualquier plan de PS Plus, y podría descargarse a partir del 3 de febrero, junto con otros dos juegos que aún no han sido revelados.

La posible inclusión del título ha generado especial expectativa entre el público mexicano, ya que Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los boxeadores que protagonizan la portada y el roster del juego , convirtiéndolo en uno de los lanzamientos deportivos más atractivos del servicio en lo que va del año.

Un simulador de boxeo enfocado en el realismo

"Undisputed" debutó en acceso anticipado en 2023 y tuvo su lanzamiento completo en 2024, con la promesa de convertirse en el simulador de boxeo más realista de la actualidad. Desde sus primeras versiones, el juego destacó por contar con más de 70 boxeadores licenciados, tanto en la rama varonil como femenil.

Entre las figuras más reconocidas del roster se encuentran Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Canelo Álvarez, Terence Crawford y Tyson Fury, además de campeones actuales y leyendas del deporte. El estudio de desarrollo ha enfatizado la fidelidad de los movimientos, la variedad de golpes, las mecánicas defensivas y un sistema de físicas diseñado para reflejar el desgaste, la distancia y la estrategia propia del boxeo profesional.

A diferencia de otros títulos de lucha, "Undisputed" apuesta por combates más tácticos, donde el manejo de la resistencia, el juego de pies y el timing son tan importantes como la fuerza bruta.

Recepción crítica y estado actual del juego

En el agregador de reseñas Metacritic, "Undisputed" mantiene una calificación promedio de 70 sobre 100 . Las críticas señalan que el juego aún presenta problemas de pulido y errores técnicos, pero al mismo tiempo destacan su fidelidad al deporte y el vacío que viene a llenar dentro del género, especialmente tras la desaparición de "Fight Night Champion", que durante años fue la referencia en videojuegos de boxeo.

Para muchos jugadores, "Undisputed" representa la mejor alternativa moderna para los aficionados al boxeo, y su llegada a PS Plus podría darle una segunda vida gracias a una base de usuarios mucho más amplia.

Cómo descargar los juegos de PS Plus

En caso de confirmarse la filtración, los suscriptores solo deberán ingresar a la PlayStation Store, dirigirse a la sección de PlayStation Plus y añadir "Undisputed" a su biblioteca durante el mes de febrero para conservarlo mientras mantengan activa su suscripción.

Cabe recordar que los juegos gratuitos de enero aún se encuentran disponibles por tiempo limitado. Los usuarios de PS Plus todavía pueden descargar “Need for Speed Unbound”, “Disney Epic Mickey: Rebrushed” y “Core Keeper”, antes de que sean reemplazados por la nueva selección mensual.

Por ahora, resta esperar la confirmación oficial de Sony, pero todo apunta a que febrero podría convertirse en un mes especialmente atractivo para los amantes del deporte y el gaming competitivo.

TG