The Legend of Zelda: Precio de preventa en México y dónde comprar

LEGO continúa apostando por la nostalgia y la cultura gamer con lanzamientos que conectan directamente con varias generaciones. Tras confirmar su próxima colaboración con Pokémon, la marca danesa sorprendió a los fans de Nintendo al anunciar un nuevo set inspirado en The Legend of Zelda , una de las sagas más influyentes en la historia de los videojuegos.

El nuevo paquete ya se encuentra disponible en preventa a través del sitio oficial de LEGO en México, con un precio de dos mil 999 pesos, y promete convertirse en una pieza codiciada tanto para coleccionistas como para seguidores de la franquicia.

Un homenaje a una saga legendaria

The Legend of Zelda debutó en 1986 con el lanzamiento del primer juego para la consola NES. Creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, la saga se consolidó rápidamente como una de las más importantes de Nintendo gracias a su mezcla de exploración, narrativa y rompecabezas . A lo largo de casi cuatro décadas, Link y Zelda se han convertido en íconos de la cultura pop, trascendiendo el ámbito de los videojuegos.

Uno de los títulos más recordados de la franquicia es “Ocarina of Time” (1998), considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Precisamente de ese juego toma inspiración el nuevo set de LEGO .

La batalla del Héroe del Tiempo en versión LEGO

El paquete recrea la icónica batalla final de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, en la que Link y Zelda se enfrentan a Ganondorf. Se trata del segundo set oficial de la saga, después del lanzamiento del Gran Árbol Deku, y cuenta con 1,003 piezas.

El modelo armado alcanza 17 centímetros de alto por 27 centímetros de largo e incluye minifiguras de personajes clave como Link, Zelda, Navi y Ganondorf, además de objetos emblemáticos del universo de Hyrule, entre ellos la Master Sword, y el Escudo Hyliano. El diseño está claramente pensado como una pieza de exhibición, más que como un juguete tradicional.

Fecha de lanzamiento, beneficios y formas de pago

La buena noticia para los fans es que no habrá que esperar demasiado. El set llegará oficialmente el 1 de marzo de este año. Quienes cuenten con membresía en el programa LEGO Insiders recibirán 1,050 puntos, canjeables por descuentos en futuras compras.

LEGO recomienda este paquete para personas mayores de 18 años, y permite realizar el pago con tarjetas VISA, MasterCard, PayPal o utilizando los puntos acumulados del programa de lealtad. El envío será gratuito y el producto llegará al domicilio del comprador en un periodo de tres a cinco días hábiles posteriores a su lanzamiento.

LEGO y Nintendo: un vínculo que sigue creciendo

El set de The Legend of Zelda no es un caso aislado. En los últimos años, LEGO ha fortalecido su relación con Nintendo a través de colaboraciones con franquicias como Super Mario y, recientemente, con el anuncio de una próxima línea inspirada en Pokémon.

Aunque todavía se conocen pocos detalles sobre los sets de Pokémon, la expectativa es alta. La franquicia, nacida en 1996, comparte con Zelda el estatus de fenómeno cultural global. Una alianza entre LEGO y Pokémon abre la puerta a modelos de Pikachu, starters clásicos y escenarios icónicos, lo que refuerza la estrategia de la marca por conquistar tanto a fans adultos como a nuevas generaciones.

Con este nuevo lanzamiento de The Legend of Zelda, LEGO confirma que el mundo de los videojuegos se ha convertido en una de sus apuestas más sólidas. Más que simples bloques, estos sets funcionan como homenajes a historias que marcaron a millones de jugadores y que hoy encuentran una nueva forma de ser celebradas.

