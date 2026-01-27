Esta fue la última publicación de Alexis Ortega, fallecido actor de doblaje

A través de las redes sociales de Anime Latin Dubbing Awards (ALDA) se dio a conocer el fallecimiento de Alexis Ortega a los 38 años, un actor de teatro, de televisión y de doblaje mexicano, noticia que conmocionó no sólo a sus compañeros del medio, sino también a sus seguidores quienes no se esperaban tan triste acontecimiento.

En el anuncio donde publicó el deceso del actor no se mencionaron las causas de su muerte, por lo que no se sabe con exactitud qué fue lo que paso, tampoco hay registros de que haya sufrido problemas de salud en el pasado, ni su familia o alguien de su equipo han salido a dar declaraciones al respecto.

Su última publicación

Alexis era activo de manera recurrente en su cuenta de Instagram donde solía compartir fotos personales con sus seres queridos, su última publicación fue el 7 de noviembre de 2025 en donde publicó una foto de él con su perro, acosados en un sofá, con la descripción: “My doggo”.

INSTAGRAM/ortegalexisortegalexisortegalexis

En los comentarios de esta publicación y otras cuantas más, se llenaron de mensajes de sus seguidores de tristeza y que no pueden creer la noticia, lamentando su deceso y que lo extrañarán.

¿En que series y películas participó Alexis Ortega?

Alexis comenzó a incursionar en el medio del entretenimiento en 2014, es mayormente conocido por haber doblado en español la voz de Spiderman/Peter Parker de Tom Holland en las películas pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel ; “Capitán América: Civil War”, "Spiderman: De regreso a casa" y “Avengers: Infinity War” y en otras de las producciones animadas de Marvel (2016-2018).

Otro papel reconocido en el doblaje que tuvo fue el de Tadashi Hamada en la película y serie de “Grandes Héroes” . Fue la segunda voz de Chandler Hallow en "MrBeast Gaming".

Además de hacer doblaje, de igual forma participó en series para la televisión nacional, saliendo en “La Casa de las Flores” como Federico "DJ Freddy" Limantour y en la serie biográfica de Luis Miguel como "Burro" Jorge Van Rankin.

