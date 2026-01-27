Top 10 Películas más vistas de la semana en Netflix México

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer el listado de las 10 películas más vistas en México durante la última semana, un ranking que confirma la preferencia del público por historias familiares, animación y títulos de aventura que han logrado mantenerse vigentes desde su llegada al catálogo digital.

El Top 10 semanal se construye a partir del mayor número de reproducciones con el que cuente alguna de las muchas películas disponibles en el catálogo de la plataforma y permite observar las tendencias de entretenimiento que dominan la conversación entre los suscriptores mexicanos.

Top 10 de la semana en Netflix

El Botín

La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada.

Los Siete Magníficos

Cuando un empresario industrial sediento de sangre amenaza una pequeña ciudad, un cazarrecompensas forma un grupo de hombres peligrosos y muy hábiles.

007: Sin Tiempo para Morir

ras su retiro del MI6, James Bond regresa a la acción cuando un antiguo aliado en la CIA lo recluta para rescatar a un científico secuestrado y detener una nueva arma mortal.

Max

Cuando es adoptado por la afligida familia de su antiguo cuidador, un perro de combate con cicatrices de batalla ayuda al hermano menor del difunto soldado a encontrar un camino hacia la curación.

NETFLIX

Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Héroe por Encargo

Tras escapar a la jungla durante un intento de golpe de estado, un exsoldado y una periodista caída en desgracia deben aliarse con un astuto dictador para sobrevivir.

Super Mario Bros: La Película

Mientras trabajan bajo tierra para reparar una tubería, los plomeros de Brooklyn Mario y su hermano Luigi son transportados por una tubería misteriosa y vagan por un mundo nuevo y mágico. Pero después de separarse, Mario se embarcará en una épica aventura para encontrar a Luigi.

Yo Antes de Ti

Tras tomar un empleo como cuidadora de un acaudalado y cínico joven paralizado después de un accidente, la vivaz y modesta Lou enfrentará incisivas preguntas del corazón.

007: Spectre

Luego de ser suspendido del MI6, James Bond sigue un rastro de pistas para desmantelar una peligrosa organización criminal cuyo líder tiene una conexión con su pasado.

Secuestro: Elizabeth Smart

En este documental con material inédito, Elizabeth Smart relata con sus propias palabras el horrible secuestro de su hogar en Utah del que fue víctima a los 14 años.

NETFLIX

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

