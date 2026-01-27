Kanye West en CDMX: Horario y cómo llegar a la Plaza de Toros

Tras una larga espera, el rapero Kanye West está de regreso en México luego de 18 años con dos fechas de conciertos que serán este viernes 30 y sábado 31 de enero en "La Monumental" Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

Con mucha expectativas y emoción sus fans esperan con ansias que sean ya los días del concierto para poder cantar junto con el artista sus emblemáticos temas como “Runaway”, “Stronger”, “Flashing lights”, “Power" en otro más.

El horario del concierto se mantiene programado para iniciar a las 20:00 horas en ambas fechas . Esto luego de un ajuste logístico, ya que originalmente coincidía con el partido América vs Necaxa de la Liga MX, el cual fue reprogramado a las 16:00 horas.

¿Cómo llegar al recinto?

La Plaza de Toros México se ubica en Cerrada Augusto Rodin 130, Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Aunque es posible llegar en automóvil particular, se recomienda utilizar transporte público debido al tráfico y la alta afluencia esperada.

Las opciones más cercanas son:

Estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús (caminar aproximadamente cinco minutos)

Estación San Antonio de la Línea 7 del Metro (caminata de alrededor de 10 minutos)

Ambas alternativas permiten un acceso relativamente rápido al recinto y evitas el tráfico vehicular de la zona.

Concierto disponible para ver en streaming

Para quienes no puedan asistir presencialmente, los conciertos también estarán disponibles vía streaming a través de ViX, con la suscripción mensual de la plataforma. Además, existe la opción de adquirir un acceso individual al stream oficial en yemexicocity.com.

Sea cual sea la opción que elijas, los shows de Kanye West prometen convertirse en uno de los eventos más destacados del arranque de año en la capital, con un recorrido por su trayectoria musical que va desde The College Dropout y Graduation hasta Donda 2.

KR