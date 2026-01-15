Conoce al nuevo Kratos: Rayan Hurst

Después de varios meses de especulación, SONY confirmó oficialmente el casting de Rayan Hurst para la serie live action de "God of War" en sus redes sociales, aclarando las dudas sobre quién podría dar vida al legendario dios de la guerra.

Rayan, cuenta con una trayectoria sólida en el cine y televisión en donde destaca por sus interpretaciones cargadas de emoción y fuerza física, dándole la experiencia ideal para el papel que interpreta en esta ocasión.

Ha participado en producciones como “Sons of Anarchy”, “The Walking Dead”, “Outsiders” y más recientemente “The Abandons” , construyendo una carrera asociada a personajes complejos, intensos y de presencia imponente, cualidades que resultan clave para dar vida a Kratos.

Rayan ya conocía a Kratos

Uno de los elementos que más llamó la atención del anuncio es que Ryan Hurst ya formaba parte del universo God of War. El actor interpretó a Thor en el videojuego "God of War Ragnarök", papel por el que fue nominado a los BAFTA Games Awards en la categoría de actuación. Este antecedente refuerza la conexión del actor con la saga y su entendimiento del tono narrativo que caracteriza a la franquicia.

La casa productora Santa Monica Studio celebró públicamente la elección de Hurst, señalando que se une a un linaje de actores que han dado voz y cuerpo a Kratos. T. C. Carson interpretó al personaje durante la saga griega, mientras que Christopher Judge lo encarnó en la etapa nórdica. Con esta serie, Hurst se convierte en el tercer actor en asumir el reto de representar a uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop contemporánea.

La trama

La adaptación televisiva retomará el arco narrativo introducido en 2018, centrado en la relación entre Kratos y su hijo Atreus, un eje emocional que redefinió la franquicia y la llevó a un terreno más íntimo y reflexivo , sin abandonar la épica mitológica que la caracteriza.



La serie de "God of War" es una colaboración entre Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions y Tall Ship Productions. Ronald D. Moore funge como showrunner, guionista y productor ejecutivo, acompañado por un equipo creativo con experiencia en grandes producciones televisivas.

La dirección de los dos primeros episodios estará a cargo de Frederick E. O. Toye, reconocido por su trabajo en "Shogun" y "The Boys". El rodaje de la primera temporada comenzará en marzo en Vancouver, Canadá, y la serie contará con 10 episodios .

De acuerdo con información de la industria, Prime Video ya dio luz verde a una segunda temporada , lo que refleja la confianza del estudio en el proyecto. El estreno está previsto para finales de 2026 o incluso 2027.

TG