BTS revela el calendario de FESTA 2026: Estos son todos los eventos que preparó para ARMY

El mes más esperado por millones de seguidores de BTS ya comenzó, la agrupación surcoreana presentó oficialmente el calendario de actividades de FESTA 2026, la celebración anual con la que conmemora su debut del 13 de junio de 2013 y que este año tendrá un significado especial al contar nuevamente con los siete integrantes reunidos.

Tras el impacto que generó su reciente paso por México y el éxito de las actividades promocionales de su nuevo material discográfico, el grupo se prepara para compartir dos semanas de contenido exclusivo dirigido a ARMY, el nombre con el que se conoce a su comunidad global de seguidores.

Como ocurre cada año, FESTA incluirá fotografías inéditas, videos especiales, documentales, música y actividades conmemorativas que permitirán a los fans recordar la trayectoria del grupo y conocer más detalles sobre esta nueva etapa artística.

¿Qué actividades incluye el FESTA 2026?

Las celebraciones arrancarán este miércoles con la publicación de la tradicional fotografía anual del grupo, una costumbre que BTS mantiene desde 2014 y que se ha convertido en uno de los momentos más esperados de cada aniversario.

Un día después será estrenado el video de presentación de "Hooligan", uno de los temas incluidos en ARIRANG, el más reciente álbum de la banda. El lanzamiento marcará el inicio de una serie de contenidos especiales preparados para la ocasión.

Durante los días siguientes también llegarán los documentales "Normal Log" y "13 Side Film", producciones que prometen mostrar una faceta más personal de los integrantes mediante imágenes detrás de cámaras, momentos cotidianos y experiencias compartidas durante la preparación de sus proyectos recientes.

La siguiente semana traerá de regreso uno de los formatos favoritos de los fans, "RUN BTS 2.0", la nueva etapa del programa de variedades producido por los propios integrantes, volverá con nuevos episodios los días martes y miércoles , recuperando la dinámica de retos y juegos que hizo popular a la serie original.

Nueva música y una edición especial para coleccionistas

Uno de los anuncios que más entusiasmo ha generado entre ARMY es el lanzamiento oficial de "Come Over", una canción producida por Suga que hasta ahora únicamente podía escucharse en la edición de lujo en vinilo de ARIRANG.

El estreno está programado para el 12 de junio y estará acompañado por una edición limitada en vinilo con arte exclusivo inspirado en el álbum, un lanzamiento pensado especialmente para coleccionistas y seguidores del grupo.

La celebración concluirá con uno de los eventos más importantes del calendario de BTS. Los días 12 y 13 de julio, la agrupación ofrecerá un concierto especial en el Estadio Principal de Busan, en Corea del Sur, como parte de las actividades promocionales de ARIRANG y del cierre de FESTA 2026.

Con un calendario repleto de estrenos, reuniones y nuevas experiencias para los fans, BTS busca convertir este aniversario en uno de los más memorables de su historia reciente, especialmente ahora que el grupo vuelve a presentarse como una unidad completa después de casi cuatro años de actividades marcadas por proyectos individuales y compromisos fuera de los escenarios.

Con información de SUN

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