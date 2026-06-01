Rosas, pastel y cine: Hollywood celebra el legado de Marilyn Monroe (VIDEO)

Con pastel, flores y una multitud entonando "Feliz cumpleaños", admiradores de Marilyn Monroe se congregaron este lunes en el histórico TCL Chinese Theatre para rendir homenaje a la icónica estrella de Hollywood en el marco del centenario de su nacimiento. La celebración incluyó el reparto de cien rosas y postales con su imagen, en una muestra del cariño que, décadas después de su muerte, sigue despertando entre el público.

El encuentro tuvo lugar frente al emblemático espacio donde la actriz dejó plasmadas sus huellas y firma en 1953, cuando promocionaba el estreno de Gentlemen Prefer Blondes. Como parte de los festejos, el recinto programó una nueva proyección de la cinta, permitiendo que una nueva generación de espectadores reviviera uno de los títulos más representativos de su carrera.

100 años de legado

La jornada también contó con la presencia de Lawrence Schiller, considerado el último fotógrafo vivo que trabajó con Monroe, y sirvió como cierre de varios días de actividades dedicadas a recordar el legado de una de las figuras más influyentes del cine del siglo XX.

"Su influencia fue enorme y sigue siendo importante. Es interesante que cien años después todavía la recordemos" , señaló el animador Jeff Etter, quien destacó que gran parte del magnetismo de la actriz radicaba en que nunca encajó por completo en las expectativas que la industria y la sociedad tenían para ella.

California abraza su recuerdo

Los festejos comenzaron incluso antes de la fecha oficial. Tan solo el fin de semana, mil 37 personas caracterizadas como la actriz de 'Niagara' rompieron un récord Guinness al congregarse frente a la estatua 'Forever Marilyn', en Palm Springs, California, superando ampliamente la marca anterior de 254 personas disfrazadas como la legendaria estrella de Hollywood.

Entre los tributos también se incluye 'Marilyn Monroe: Hollywood Icon', una exposición en el Museo de la Academia de Hollywood que muestra cientos de objetos personales de la actriz, así como algunos de sus vestuarios más famosos entre los que destaca el vestido fucsia de 'Gentlemen Prefers Blonde' con el que Monroe cantó el popular tema 'Diamonds are the Girl's Best Friend'.

La exhibición está acompañada de una retrospectiva de sus películas que incluye títulos como 'The Asphalt Jungle' o 'All About Eve', mientras que el canal de televisión por suscripción TCM rendirá homenaje a la estrella proyectando sus películas todos los lunes a partir del 1 de junio.

Además, casas de subastas como Julien's Auctions o Heritage Auctions tienen activas dos ventas que reúnen objetos personales de la actriz que van de fotografías y cartas, a maquillaje y ropa interior.

También se espera que numerosos admiradores acudan al cementerio Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park, en Los Angeles, donde descansan los restos de la actriz. "A Marilyn la describiría como la mujer más hermosa del mundo. Significa muchísimo para mucha gente", dijo Jessica 'Sugar' Kiper, actriz y admiradora de Monroe, quien, caracterizada como la estrella de Hollywood, fue la encargada de entonar el tradicional "Feliz cumpleaños" y entregar pastel.

Nacida en Los Ángeles en 1926 bajo el nombre de Norma Jeane Mortenson, Monroe trascendió su época para convertirse en un icono indiscutible del cine y en una de las figuras más reconocibles del siglo XX.

TG