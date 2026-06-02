Después de coincidir en Hawái, Kendall Jenner y Jacob Elordi volvieron a aparecer juntos en Japón, un viaje que ha levantado las versiones sobre un posible romance entre ambos.

El actor de 28 años y la modelo visitaron Udon Shin, un restaurante de fideos en Tokio, donde degustaron ramen y otros platillos típicos de la gastronomía japonesa. Fue el propio local quien compartió una fotografía de ambos el este lunes 1 de junio a través de su cuenta de Instagram.

"Muchas gracias por visitar nuestro local", se lee en la publicación.

En la imagen, las celebridades aparecen sonriendo a la cámara. Elordi se inclina ligeramente hacia Jenner, mientras ella posa apoyada contra una pared. Ambos visten camisetas negras.

¿Las celebridades están en una relación?

Aunque ni Kendall ni Jacob han confirmado si mantienen un romance, la fotografía hizo que algunos usuarios celebraran lo bien que lucen juntos.

"Combinan perfectamente", "Son la pareja ideal", "Primera foto de Jacob y Kendall juntos sin IA, es oficial", "Hasta posan igual" y "Por favor, cásense", fueron algunas de las reacciones.

Semanas antes, los famosos fueron vistos durante una cita en una playa de Hawái, donde Jenner apareció sentada junto a Elordi, mientras ella llevaba un bikini y él estaba con una camiseta larga.

De acuerdo con una fuente citada por Page Six, el viaje a Hawái habría sido clave en el acercamiento entre ambos. "Kendall no esperaba enamorarse tan rápido. Se hicieron muy amigos durante ese viaje y, sin duda, fortaleció su relación", afirmó.

Además, el círculo cercano de la empresaria no vería con malos ojos el supuesto romance, e incluso ambos habrían tenido una cita doble en Los Ángeles junto a Kylie Jenner y su pareja, Timothée Chalamet, recientemente.

Las mismas fuentes señalan que amigos de Jenner, como Justin y Hailey Bieber, habrían sido quienes los conectaron. También se ha reportado que fueron vistos besándose en una fiesta posterior al concierto que Justin Bieber ofreció en Coachella en abril.

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AL