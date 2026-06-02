¿Cansado de buscar qué ver esta semana? Hoy es el momento perfecto para organizar tu agenda de entretenimiento, porque los nuevos lanzamientos de Prime Video prometen atraparte desde el primer minuto con historias fascinantes que no querrás perderte por nada del mundo.

Te recomendamos: Conoce todos los estrenos de Cinépolis que llegan en junio 2026

Magia y aventuras animadas a mitad de semana con “La leyenda de Vox Machina”

El miércoles 3 de junio, la reconocida plataforma de streaming de Amazon Prime Video nos regala el esperado regreso a las pantallas de la aclamada cuarta temporada de la serie "La leyenda de Vox Machina". Esta fantástica producción episódica se ha convertido rápidamente en un verdadero fenómeno mundial, capturando la atención de miles de espectadores apasionados por la fantasía épica, los juegos de rol y la animación para adultos de alta calidad.

“La leyenda de Vox Machina” es una serie animada para adultos que combina fantasía y acción. La historia gira en torno a un grupo de mercenarios excéntricos y poco convencionales que, aunque están más preocupados por ganar dinero y disfrutar de una buena cerveza que por actuar como héroes, terminan convirtiéndose en la principal defensa del reino de Exandria frente a amenazas como criaturas monstruosas, fuerzas oscuras y poderosos dragones.

Los fieles seguidores de esta increíble historia interactiva podrán disfrutar por fin de nuevos capítulos llenos de un humor sumamente irreverente, batallas visualmente espectaculares y giros argumentales totalmente inesperados. Resulta ser la oportunidad ideal para reunirse con tu grupo de amigos más cercano, preparar unas buenas palomitas de maíz y dejarse llevar por la magia de este vasto universo directamente desde la comodidad de tu propio hogar.

Si te preguntas exactamente cómo disfrutar al máximo este gran lanzamiento digital, la respuesta es bastante sencilla y directa: asegúrate de tener tu suscripción mensual activa y una excelente conexión a internet. La impresionante calidad visual y sonora de esta nueva entrega exige ser vista en la mejor resolución posible para poder apreciar verdaderamente cada pequeño detalle del meticuloso arte animado que ofrece la plataforma.

Tensión y supervivencia extrema para el fin de semana con “El día del fin del mundo: Migración”

Para aquellos usuarios que prefieren sentir la adrenalina pura corriendo por sus venas, el viernes 5 de junio aterriza oficialmente en el extenso catálogo la esperada película “El día del fin del mundo: Migración”. Este intenso y dramático thriller de supervivencia extrema promete mantener a todos los espectadores al borde del asiento durante toda su trepidante duración, ofreciendo una experiencia cinematográfica verdaderamente inolvidable y llena de tensión.

"El Día del Fin del Mundo: Migración" es una película de ciencia ficción y acción que sigue a la familia Garrity cinco años después de que un cometa provocara una catástrofe global. Tras permanecer resguardados en un búnker subterráneo en Groenlandia, deben abandonar su refugio y emprender una arriesgada travesía por Europa con la esperanza de encontrar un lugar seguro donde comenzar una nueva vida.

La atrapante narrativa de esta cinta nos sumerge de lleno en un desolador escenario apocalíptico donde la frágil humanidad debe luchar incansablemente contra el reloj y las implacables fuerzas de la naturaleza para lograr encontrar un refugio seguro. Es una obra vibrante que explora profundamente la inquebrantable resiliencia humana frente a catástrofes de proporciones globales, demostrando hasta dónde somos capaces de llegar para proteger a nuestros seres queridos.

Con estas dos increíbles y contrastantes opciones de entretenimiento disponibles en el catálogo del 2 al 7 de junio, tu semana estará llena de emociones fuertes, viajando desde la fantasía desbordante hasta el drama apocalíptico más realista.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *

NA