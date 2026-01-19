Este 19 de enero, Brooklyn Beckham publicó en sus historias de Instagram un largo mensaje en el que habló con total sinceridad sobre el distanciamiento con sus padres. Al comienzo de su publicación, el cocinero británico explicó que había permanecido en silencio durante años y denunció que sus padres seguían recurriendo a la prensa para difundir mentiras, dejándolo sin otra alternativa que la de expresarse por sí mismo y revelar la verdad.

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, compartió Brooklyn en su instagram.

El hijo mayor de los Beckham reveló que no busca reconciliarse con sus padres y que las tensiones familiares han sido un factor importante en su decisión de alejarse y proteger su matrimonio. Su mensaje dejó claro que el conflicto familiar ha estado marcado por la resistencia de sus padres a aceptar a su esposa, la actriz y modelo Nicola Peltz, lo que habría afectado incluso los preparativos de su boda.

Brooklyn afirmó que su ansiedad ha desaparecido desde el distanciamiento con su familia. EFE/ ARCHIVO

"Mis padres han estado tratando sin descanso de arruinar mi relación desde antes de mi boda y no han parado. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”, expuso Brooklyn.

También mencionó que antes de su boda, su familia hizo comentarios respecto a que Nicola no era de su “sangre”, ni de “familia” y que desde que llegó a su vida nunca la trataron con respeto. Incluso expuso que su madre, la ex Spice Girl, había invitado repetidamente a mujeres de su pasado con la clara intención de incomodarlos.

“Mi madre bailó conmigo el que debía ser el primer baile con mi esposa, delante de los 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con ella, pero en su lugar, mi madre me esperaba para bailar conmigo. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida", declaró.

Brooklyn Beckham negó que su esposa lo controle y aclaró que, en realidad, fueron sus padres quienes ejercieron un control constante sobre él durante gran parte de su vida, provocándole ansiedad, la cual desapareció desde que se distanció de su familia.

Asimismo, señaló que, desde su distanciamiento, se despierta cada mañana agradecido por la vida que ha elegido y ha encontrado paz y alivio. Añadió que él y su esposa, Nicola Peltz, no quieren una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación, y enfatizó que ambos buscan paz, privacidad y felicidad para ellos y su futura familia.

PH