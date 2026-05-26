BTS lanzará video inédito de su visita a Palacio Nacional

El fenómeno global de BTS volverá a conectar con sus fans en México, esta vez a través de la pantalla, con el estreno de un video inédito grabado durante su visita al Palacio Nacional el pasado 6 de mayo.

Que una agrupación surcoreana sea recibida en este espacio subraya la enorme influencia global del K-pop y el peso económico y cultural que Corea del Sur proyecta a nivel internacional.

A través de sus redes sociales, la agrupación anunció el lanzamiento de este material especial que incluirá imágenes detrás de cámaras de su encuentro con el ARMY mexicano , así como momentos de su recorrido por uno de los recintos más emblemáticos del país.

¿Cuándo se estrenará el video de BTS en Palacio Nacioniu98al?

El estreno está programado para el próximo 27 de mayo en sus plataformas oficiales, y en el centro de México podrá verse desde las 05:00 de la mañana , aunque hasta ahora no se han revelado detalles específicos sobre el contenido completo del video.

La expectativa entre los seguidores crece, especialmente tras la intensa visita del grupo a la capital, donde ofrecieron tres conciertos como parte de su gira ARIRANG en el Estadio GNP Seguros, además de protagonizar una multitudinaria aparición en el Zócalo.

Con este lanzamiento, BTS no solo revive su paso por México, sino que refuerza el vínculo con una de sus audiencias más fieles en el mundo.

¿Cómo ocurrió el encuentro en el Zócalo?

Durante más de cinco horas, seguidores de los artistas esperaron en la plancha del Zócalo capitalino para poder saludar y fotografiar a la agrupación, un día antes de su primer concierto en la capital.

El encuentro inició a las 17:07 horas y tuvo una duración aproximada de cuatro minutos, en el que también estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. "Hola México, somos BTS. Muchas gracias, no podemos esperar para el concierto de mañana. Gracias a todos, te amo, te quiero, muchas gracias", expresó Kim Namjoon.

Por su parte, Kim Tae-hyung comentó: "Hola, no hablo muy bien español, pero intentaré. ¿Nos extrañaron? Nosotros extrañamos muchísimo más a México. La energía aquí es increíble, muchas gracias por querernos tanto. Nos vemos la próxima vez, adiós".

Los demás integrantes aprovecharon el breve encuentro para interactuar con los seguidores y grabarlos desde uno de los balcones, mientras los fans respondían con gritos y muestras de emoción. La visita de BTS al país ocurrió nueve años después de su última presentación en México y casi cuatro años después de concluir su servicio militar.

Actualmente, la agrupación continúa con éxito su gira por EU y recientemente se coronó ganadora en los American Music Awards, cuya ceremonia se llevó a cabo en la MGM Grand Garden Arena el pasado 25 de mayo.

TG