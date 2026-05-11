Durante el segundo concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros, el gesto de amabilidad por parte de un conductor del metro de la Ciudad de México hacia las ARMYs, se ha vuelto viral en las redes. La polémica “guerra” por boletos para las presentaciones ha provocado que miles de fanáticas y fanáticos se queden sin la oportunidad de ver a los músicos surcoreanos RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en vivo.

Sin embargo, eso no detuvo a decenas de fans, quienes acudieron a las inmediaciones del estadio para disfrutar del espectáculo y escuchar a los artistas cantar desde afuera. En ese contexto, un conductor del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la capital se convirtió en el "héroe sin capa" de algunas ARMYs.

Chofer del Metro se detiene para dejar a ARMY ver el concierto en el Estadio GNP

A través de redes sociales se hicieron virales algunos videos en los que jóvenes del ARMY mexicano celebraron que el chofer del Metro que abordaban detuvo el tren para dejarlas apreciar el show la noche del sábado 9 de mayo.

El suceso ocurrió sobre el puente elevado que conecta con la estación Chabacano, de la Línea 9 (color café), punto desde el que se puede apreciar el Estadio GNP Seguros. Al detener la marcha del transporte en esta ubicación, el conductor le permitió a las ARMY dentro de los primeros vagones disfrutar por unos instantes del concierto de la banda surcoreana y de un espectáculo de fuegos artificiales aunado al evento.

La usuaria de TikTok "@azulfigueroa6" compartió dos videos del épico momento, que dejó a las decenas de ARMY a bordo del Metro extasiadas y celebrando al hombre en el volante. En un segundo video, la usuaria compartió cómo el conductor del tren fue celebrado por las fans, quienes le obsequiaron una variedad de "freebies" —término para hacer referencia a pulseras, llaveros, estampas, etc., alusivos a BTS— para mostrar su agradecimiento por el amable y considerado gesto.

Las imágenes muestran a las fanáticas dentro del tren emocionadas tras la acción del chofer y se les escucha gritar en coro con entusiasmo "¡El conductor es ARMY, el conductor es ARMY!".

Luego de que los videos se hicieran virales, la acción ha sido aplaudida por cientos de miles de usuarios en redes sociales —incluso aquellos ajenos al fandom de BTS—, quienes aplauden la consideración del conductor del Metro y celebran la ternura detrás de estos gestos humanos.

TG