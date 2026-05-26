Este martes 26 de mayo Netflix estrena nuevos contenidos en su programación de mayo. Revisa las historias y elige el mejor para tu entretenimiento audiovisual desde el confort de tu espacio favorito en casa.

Al descubierto en el Reino Unido: Vinnie Jones. ESPECIAL/NETFLIX.

Al descubierto en el Reino Unido: Vinnie Jones

Es una película documental deportiva que ya está disponible en Netflix. De ser una de las figuras más temidas del fútbol a convertirse en un “tipo duro” de Hollywood, la trayectoria de Vinnie Jones es poco convencional. En 1992, un polémico video expuso las tácticas salvajes de su etapa en la “Crazy Gang” y causó un torbellino mediático que casi arruina su carrera cuando estaba arrancando en la Premier League. El ex futbolista repasa distintas etapas de su vida, desde sus días como obrero en Wealdstone hasta la gloria en la FA Cup en Wembley y las colinas de West Hollywood. El ascenso, la caída y el inesperado regreso de un astro.

El grandioso hostal del gran Jae-seok. ESPECIAL/NETFLIX.

El grandioso hostal del gran Jae-seok

Es un reality show de Corea del sur que ya se puede ver en Netflix. El invitado es rey, pero ¡también lo es el anfitrión! Yu Jae‑seok abre su primera posada, donde lleva las cosas a su manera y sus huéspedes participan en peculiares juegos. Con la participación de Lee Kwang-soo, Yu Jae-seok, Byeon Woo-seok y Ji Ye-eun.

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