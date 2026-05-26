Cinemex se luce este jueves 28 de mayo con dos estrenos imperdibles

La cartelera de esta semana en Cinemex se prepara para recibir dos producciones que combinan suspenso, acción y escenarios extremos que pondrán a prueba a sus protagonistas.

Con historias marcadas por el peligro, la tensión constante y decisiones límite, los estrenos del próximo jueves 28 de mayo prometen convertirse en una opción imperdible para quienes disfrutan de la adrenalina en la pantalla grande.

Desde una ciudad paralizada por una amenaza explosiva hasta una aterradora lucha por sobrevivir en medio del océano, ambas películas llegarán con tramas intensas que mantendrán al público atento de principio a fin.

Zona de Riesgo

Uno de los lanzamientos más esperados es Zona de Riesgo, cinta que se desarrolla en Londres, donde trabajadores de una construcción descubren una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo obliga a evacuar a miles de personas mientras un grupo de delincuentes aprovecha la confusión para ejecutar un sofisticado robo, desatando una carrera contrarreloj en medio del caos.

Ballena Asesina

La otra apuesta de suspenso es Ballena Asesina, un thriller de supervivencia que sigue la historia de dos amigas, Trish Stevens y Maddie Clark, quienes quedan atrapadas en un enfrentamiento mortal contra uno de los depredadores más temidos del océano. La cinta mezcla tensión psicológica, desesperación y escenas extremas en alta mar.

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MF