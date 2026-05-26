SOFI TUKKER llegará a Guadalajara con el espíritu de Animal Talk

El dúo estadounidense SOFI TUKKER volverá a Guadalajara para convertir el Teatro Estudio Cavaret en una pista de baile. La agrupación, integrada por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern, se presentará el próximo 30 de octubre con un espectáculo cargado de electrónica, house y ritmos brasileños que forman parte de su actual etapa musical.

La visita forma parte de la gira Animal Talk, concepto con el que la dupla ha recorrido distintos escenarios internacionales, apostando por una experiencia inmersiva enfocada en la liberación personal, el baile y la conexión humana. En escena, SOFI TUKKER mezcla visuales, energía festiva y un repertorio que transita entre el dance-pop, la música electrónica y sonidos inspirados en la samba, la bossa nova y el bolero.

El concierto en Guadalajara comenzará a las 20:00 horas. La preventa Banamex arrancará el 28 de mayo a las 11:00 horas, mientras que la venta general iniciará el 29 de mayo a las 10:00 horas . Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Telmex, con un costo general de mil 170 pesos.

ESPECIAL/ Ocesa.

Además, el dúo se presentará el 31 de octubre en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

La gira llega en un momento clave para la agrupación, que en 2025 lanzó butter, un disco que funciona como contraparte orgánica y jazzística de BREAD (2024). El álbum fue grabado en Brasil junto a músicos locales y profundiza en géneros como MPB, samba, bolero y bachata, manteniendo la esencia electrónica que ha caracterizado al proyecto.

La conexión de SOFI TUKKER con la música brasileña comenzó años atrás con “Brazilian Soul” , colaboración con The Knocks que superó los 50 millones de reproducciones en Spotify y abrió una nueva ruta creativa para el dúo. A partir de ahí, la agrupación incorporó con mayor fuerza el portugués y las influencias latinas dentro de su propuesta sonora.

Desde su aparición en la escena electrónica internacional, el proyecto neoyorquino ha conseguido notoriedad con temas como “Drinkee”, “Best Friend” y “Purple Hat”. Su sencillo “Drinkee” recibió una nominación al Grammy en la categoría Best Dance Recording, mientras que el álbum Treehouse también fue nominado como Mejor Álbum Dance/Electronic en 2019.

SV