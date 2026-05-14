BTS arrasa en Latinoamérica: México y Brasil superan a Corea en reproducciones

El fenómeno de BTS sigue creciendo a nivel global, pero esta vez con un giro significativo, ya que el respaldo de sus fans en Latinoamérica está superando incluso al de su país de origen. México y Brasil se han convertido en piezas clave para el éxito de su más reciente álbum, consolidando a la región como uno de los motores principales del K-pop en la actualidad.

De acuerdo con datos de la firma estadounidense Luminate, retomados por medios como The Korea Times, el álbum ARIRANG alcanzó 739.1 millones de reproducciones a nivel mundial en su primera semana, una cifra que lo posiciona como uno de los lanzamientos más fuertes del año.

EU encabeza la lista con 115 millones de streams, pero lo que ha llamado la atención es la fuerza del público latino, en donde Brasil ocupa el segundo lugar con 78.6 millones, seguido muy de cerca por México con 75.9 millones. Corea del Sur, cuna del grupo, se ubicó en cuarto lugar con 58.3 millones.

El ARMY latino redefine el mapa del K-pop

El impacto de los fans latinoamericanos no se limita a plataformas de audio. En YouTube, México y Brasil también destacan como algunos de los países con mayor número de visualizaciones de contenido relacionado con el grupo, acompañados por Argentina y Perú dentro de los principales mercados globales.

Este comportamiento refleja un cambio en la geografía del consumo musical, donde el llamado “ARMY latino” se posiciona como una de las comunidades más activas y comprometidas del mundo.

El auge de la región también responde a nuevas estrategias de la industria musical. Artistas como Taylor Swift o Beyoncé han apostado por lanzamientos que incluyen experiencias audiovisuales o contenido en streaming, ampliando el acceso a fans que no pueden asistir a conciertos por distancia o costo.

México, un bastión clave para BTS

El impacto del grupo en México quedó evidenciado durante sus recientes presentaciones en la Ciudad de México, donde lograron reunir a más de 150 mil asistentes en tres fechas consecutivas en el Estadio GNP, con boletos completamente agotados.

El evento recibió comparaciones con la vez que Michael Jackson se reunió con Salinas. SUN/D. Simón

La euforia no se limitó a los conciertos. En una aparición especial en el Zócalo capitalino, cerca de 50 mil personas se congregaron para ver al grupo frente al Palacio Nacional, en un evento que incluso contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las imágenes de multitudes coreando sus canciones y acompañando cada aparición del grupo se viralizaron rápidamente, confirmando el nivel de conexión emocional entre BTS y su audiencia mexicana.

Un fenómeno que marca el 2026

ARIRANG no solo destaca por su arranque, sino también por posicionarse como el álbum más exitoso del año hasta ahora, con el mayor volumen de reproducciones desde The Life of a Showgirl, lanzado en 2025 y que superó los 1.3 mil millones de streams globales en su debut.

El grupo continúa actualmente con su gira mundial, con próximas fechas programadas en países como Colombia, Perú, Chile y Argentina, donde se espera una respuesta similar por parte del público latino. Así, BTS además de reafirmar su lugar en la industria global, también evidencia un cambio en el eje del consumo musical, donde Latinoamérica ya no es solo audiencia, sino protagonista.

Con información de SUN

TG