BTS en México: este es el precio del boleto más caro y más barato para su concierto en CDMX

La espera para adquirir boletos para los conciertos de una de las bandas surcoreanas más exitosas y populares de los últimos años, BTS, está por concluir. Finalmente, se dieron a conocer los precios oficiales que los fanáticos deberán pagar para asegurar su lugar.

Tras varios días de incertidumbre y desacuerdos entre las ARMYs mexicanas y Ticketmaster, este viernes 23 de enero comenzará oficialmente la venta de boletos para los conciertos que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ofrecerán en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Revelan precios para BTS en México

Luego de una semana marcada por la polémica en torno a la tarifa dinámica de Ticketmaster —un sistema que ajusta los precios en tiempo real de acuerdo con la demanda—, la plataforma se vio obligada a establecer costos fijos. Con ello, los boletos ya están disponibles para que los interesados elijan la opción que mejor se ajuste a su presupuesto.

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en CDMX?

BTS ofrecerá no una ni dos, sino tres noches de concierto. L a primera se realizará el 7 de mayo de 2026, la segunda el 9 y la última el 10 de mayo. Todas las fechas están programadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, a las 20:00 horas.

¿Cuánto cuesta el boleto más barato y el más caro para ver a BTS?

Como es habitual, el precio de los boletos varía según la zona. En este caso, el acceso más económico tiene un costo de mil 767 pesos y corresponde a las localidades más alejadas del escenario y a las orillas del recinto.

En contraste, el boleto más caro corresponde a los paquetes VIP, con un precio máximo de 17 mil 782 pesos mexicanos. Por su parte, el costo más elevado en la modalidad regular es de 13 mil 330 pesos.

Lista de precios confirmados:

1,767

2,840

4,476

4,948

8,010

8,482

8,953

13,333

17,782

Es importante señalar que estos precios no incluyen los cargos por servicio, los cuales tendrán un costo adicional de 50 pesos mexicanos por boleto y se sumarán automáticamente al momento de realizar la compra.

Fecha y horario de la preventa y venta general

Preventa conciertos 7 y 9 de mayo: Viernes 23 de enero, de 9:00 a.m. a 9:59 p.m. (hora CDMX).

Preventa concierto 10 de mayo: Viernes 23 de enero, de 12:00 p.m. a 9:59 p.m. (hora CDMX).

Venta general: Sábado 24 de enero, a partir de las 9:00 horas. (hora CDMX).

Con fechas confirmadas, precios oficiales y un esquema de venta definido, BTS se alista para reencontrarse con su público mexicano en tres conciertos que prometen ser históricos . Tras la polémica generada por la tarifa dinámica, el establecimiento de precios fijos devuelve certeza a los fans que buscan asegurar su lugar en uno de los eventos musicales más esperados de 2026 en la Ciudad de México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP