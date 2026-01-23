Taylor Swift, Alanis Morissette, Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss figuran entre los nuevos miembros del Salón de la Fama de los Compositores para la clase de 2026, un reconocimiento que celebra no solo el éxito comercial, sino el impacto cultural y creativo de quienes han dado forma a la música popular durante décadas.

La lista de nuevos integrantes confirma el carácter amplio y transversal del Salón, al reunir a artistas provenientes de distintos géneros y generaciones. Junto a Swift, Morissette y los fundadores de Kiss, también serán inducidos Kenny Loggins, Christopher “Tricky” Stewart, Walter Afanasieff y el dúo conformado por Terry Britten y Graham Lyle, responsables de algunas de las canciones más reconocibles del cancionero pop internacional.

En el caso de Taylor Swift, su ingreso era considerado inevitable. A lo largo de casi dos décadas de carrera, la cantautora estadounidense ha redefinido las reglas del pop contemporáneo a partir de una escritura confesional, detallista y emocionalmente directa, capaz de conectar con millones de oyentes alrededor del mundo. Desde sus inicios en el country hasta su consolidación como figura central del pop global, Swift ha demostrado que la autoría sigue siendo una herramienta poderosa en una industria dominada por fórmulas. Su inclusión no solo reconoce su catálogo, sino la influencia que ha ejercido sobre nuevas generaciones de compositores.

También destaca la inducción de Alanis Morissette, una de las voces más influyentes del rock alternativo de los años noventa. Canciones como “You Oughta Know” e “Ironic” no solo definieron una era, sino que abrieron espacio para narrativas femeninas más crudas, irónicas y emocionalmente complejas dentro del rock mainstream. Su escritura, marcada por la vulnerabilidad y la confrontación, sigue siendo un referente para artistas que buscan unir introspección y alcance masivo.

Por su parte, Gene Simmons y Paul Stanley, fundadores de Kiss, serán reconocidos por su aporte al glam rock y por himnos que trascendieron el escenario para convertirse en parte del imaginario popular. Temas como “Rock and Roll All Nite” y “I Love It Loud” encapsulan la energía festiva y exagerada que definió a la banda, así como su capacidad para crear canciones diseñadas para la experiencia colectiva del concierto. Su ingreso al Salón llega poco después de la gira de despedida del grupo, cerrando un ciclo simbólico en su trayectoria.

El listado de nuevos miembros también incluye a Kenny Loggins, figura clave del soft rock y responsable de éxitos que marcaron el cine de los años ochenta, como “Footloose”, además de clásicos como “Danny’s Song”. Su música ayudó a definir el sonido de una época y a consolidar el vínculo entre la industria musical y Hollywood.

En el ámbito del R&B y el pop contemporáneo, el reconocimiento a Christopher “Tricky” Stewart subraya la importancia del trabajo detrás de escena. Stewart es coautor y productor de canciones fundamentales del siglo XXI, como “Umbrella” de Rihanna, “Single Ladies” y “Break My Soul” de Beyoncé, piezas que no solo dominaron las listas de popularidad, sino que influyeron en la estética sonora y visual del pop moderno.

La clase 2026 también incluye a compositores no intérpretes, como Terry Britten y Graham Lyle, responsables de “What’s Love Got To Do With It”, uno de los mayores éxitos de Tina Turner. Este reconocimiento reafirma uno de los principios del Salón: visibilizar a quienes, sin estar necesariamente frente al micrófono, han sido fundamentales en la construcción de canciones inolvidables.

No es inusual que algunos artistas ingresen tras varias nominaciones. Es el caso de Walter Afanasieff, colaborador habitual de Mariah Carey y coautor del clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”, quien finalmente será inducido tras no haber sido seleccionado en la clase de 2025.

Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, destacó en un comunicado que la industria musical “se construye sobre el talento de los compositores que crean canciones inolvidables”, y subrayó que la alineación de este año celebra la diversidad de géneros y la unidad que puede surgir a partir de la música.

Fundado en 1969, el Salón de la Fama de los Compositores honra a creadores con un catálogo notable al menos 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción. Entre sus miembros se encuentran figuras como Elton John y Bernie Taupin, Carole King, Bruce Springsteen, Paul Simon, Billy Joel, Lionel Richie y Neil Diamond, entre muchos otros.

La ceremonia de inducción de la clase 2026 se llevará a cabo el 11 de junio en Nueva York, en una noche que celebrará el poder perdurable de la canción como núcleo de la experiencia musical.

CT