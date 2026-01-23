Gloria Trevi es consciente de los retos que implica tener presentaciones en los Estados Unidos debido a la situación tan complicada que se vive en el país en cuestiones migratorias con las redadas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la mexicana se dice feliz de su concierto en el BMO Stadium el próximo 28 de febrero del 2026; ella asegura que no sólo los artistas latinos extrañan al público migrante, también los propios estadounidenses, aunque confía en que habrá un cambio en el mundo.

“Creo que eso nos ha afectado a todos, no nada más a los artistas latinos, sino también lo han expresado incluso artistas americanos pues que extrañan a ese público latino, confiemos en que algo va a pasar en el mundo”, dijo.

Para Trevi, el camino es claro, pues, afirma que lo que hace falta en el mundo y aquellos que llevan las riendas de los gobiernos es amor.

“Eso es lo que necesita nuestro planeta, más amor entre todos, menos prejuicios, menos discriminación, más unión y eso va a tener que suceder a la fuerza, porque si no la raza humana no va a sobrevivir”, afirmó.

Ayer, en la rueda de prensa previa a subir al escenario del Auditorio Nacional, la intérprete de “Con los ojos cerrados” no quiso ahondar en el tema de Alinne Hernández, quien dejó entrever que podría iniciar un proceso legal en su contra: “Sabes que nada, mi amor, es que eso se litiga en el juicio, en los tribunales”.

Hace un par de días la cantante pop reveló que sufrió un episodio de parálisis facial, mismo que asegura, se tomó con ligereza al inicio, recordando que en algún momento se cayó de un avión y quedó “Con la carita chueca”; aunque posteriormente le dio la seriedad que requería.

“No podía sonreír, no lo tomé como tan en serio, pero cuando me hicieron las resonancias y todo, un doctor me dijo: ‘nada más te pido que hagas bien todas tus terapias porque si no te puedes quedar así para siempre’ y ahí yo dije: ¡oh no!”, explicó.

CT