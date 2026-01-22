Jueves, 22 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Revelan precios para BTS en México

A través de redes sociales, Ocesa confirmó el rango de precios para los conciertos de BTS

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto cuestan los boletos para ver a BTS en México. ESPECIAL / OCESA / EFE / ARCHIVO

Esto cuestan los boletos para ver a BTS en México. ESPECIAL / OCESA / EFE / ARCHIVO

Luego de una sobrecarga en las etiquetas Ocesa, BTS, Ticketmaster y variantes parecidas en redes sociales, se publicaron los precios oficiales para adquirir un boleto a alguna de las tres fechas en las que BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros de México.

Army se encuentra al acecho del 7, 9 y 10 de mayo del 2026; fechas agendadas para el BTS World Tour en México.

Estos son los precios de los boletos para ver a BTS

  • BOLETO PAQUETE VIP: $17,782
  • PLATINO A: $13,330
  • PLATINO B: $8,953
  • VERDE: $8,482
  • NARANJA A: $8,010
  • NARANJA B: $4,948
  • SECCIONES 101-108: $4,476
  • DISCAP: $2,840
  • NARANJA C: $1,767

Cabe destacar que se cobrará una tarifa única de $50 pesos por el proceso de compra; los precios listados ya incluyen impuestos.

ESPECIAL / X: @ocesa_kpop 
ESPECIAL / X: @ocesa_kpop 

¿Qué incluye el paquete VIP?

  • Boleto reservado en Premium
  • Acceso al ensayo previo al show
  • Artículo exclusivo de regalo
  • Credencial y cordón VIP
  • Entrada anticipada al Estadio GNP Seguros
  • Registro designado y personal VIP
  • Compra previa de la merch oficial de BTS

Cabe destacar que no habrá tarifas dinámicas, ni ninguna zona general por lo que todo boleto será asignado a un asiento.

Fechas de venta de boletos para el 10 de mayo

  • Preventa Weverse: Viernes 23 de Enero 9:00 AM
  • Preventa Weverse: Viernes 23 de Enero 12 PM*
  • Venta General: Sábado 24 de Enero 9:00 AM

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones