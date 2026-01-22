Luego de una sobrecarga en las etiquetas Ocesa, BTS, Ticketmaster y variantes parecidas en redes sociales, se publicaron los precios oficiales para adquirir un boleto a alguna de las tres fechas en las que BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros de México.Army se encuentra al acecho del 7, 9 y 10 de mayo del 2026; fechas agendadas para el BTS World Tour en México.Cabe destacar que se cobrará una tarifa única de $50 pesos por el proceso de compra; los precios listados ya incluyen impuestos.Cabe destacar que no habrá tarifas dinámicas, ni ninguna zona general por lo que todo boleto será asignado a un asiento.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB