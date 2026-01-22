Luego de una sobrecarga en las etiquetas Ocesa, BTS, Ticketmaster y variantes parecidas en redes sociales, se publicaron los precios oficiales para adquirir un boleto a alguna de las tres fechas en las que BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros de México.

Army se encuentra al acecho del 7, 9 y 10 de mayo del 2026; fechas agendadas para el BTS World Tour en México.

Estos son los precios de los boletos para ver a BTS

BOLETO PAQUETE VIP: $17,782

PLATINO A: $13,330

PLATINO B: $8,953

VERDE: $8,482

NARANJA A: $8,010

NARANJA B: $4,948

SECCIONES 101-108: $4,476

DISCAP: $2,840

NARANJA C: $1,767

Cabe destacar que se cobrará una tarifa única de $50 pesos por el proceso de compra; los precios listados ya incluyen impuestos.

¿Qué incluye el paquete VIP?

Boleto reservado en Premium

Acceso al ensayo previo al show

Artículo exclusivo de regalo

Credencial y cordón VIP

Entrada anticipada al Estadio GNP Seguros

Registro designado y personal VIP

Compra previa de la merch oficial de BTS

Cabe destacar que no habrá tarifas dinámicas, ni ninguna zona general por lo que todo boleto será asignado a un asiento.

Fechas de venta de boletos para el 10 de mayo

Preventa Weverse: Viernes 23 de Enero 9:00 AM

Preventa Weverse: Viernes 23 de Enero 12 PM*

Venta General: Sábado 24 de Enero 9:00 AM

