Salma Hayek llega a Catemaco, inicia el rodaje de su nueva película en Veracruz

La actriz y productora mexicana Salma Hayek se encuentra en territorio veracruzano con el propósito de iniciar el rodaje de una nueva película , la cual se apunta a tener proyección internacional.

La filmación se desarrolla en distintas locaciones naturales del sur del estado, lo que ha despertado expectativa tanto entre habitantes de la región como en la industria cinematográfica.

Durante los primeros días de rodaje, las grabaciones se realizaron en sitios emblemáticos como Roca Partido, el Arroyo de Lisa y Catemaco, que se ubican en la región de Los Tuxtlas, zona conocida por su belleza y riqueza natural.

Estas locaciones han sido seleccionadas por su entorno selvático y su cercanía con el litoral, lo que aporta un valor visual significativo a la producción.

De acuerdo con testimonios de habitantes y visitantes de la zona, Salma Hayek ha sido vista en la región pero se ha mantenido alejada del público y no ha tenido contacto directo con seguidores o medios de comunicación, debido a las medidas de discreción que rodean el proyecto.

La producción, cuyos detalles argumentales se mantienen bajo reserva, ha generado expectativa tanto a nivel local como nacional, especialmente ante versiones que apuntan a que se trataría de una cinta con proyección internacional.

Asimismo, ha trascendido de manera extraoficial la posible participación de Angelina Jolie , lo que supondría un nuevo reencuentro entre ambas actrices tras su colaboración en la película “Eternals” en 2021.

Con este proyecto, Veracruz vuelve a posicionarse como un punto de interés para la industria cinematográfica, gracias a sus paisajes naturales, su diversidad geográfica y las condiciones que ofrece para la realización de producciones de gran escala.

Además, para la región, la llegada de Salma Hayek simboliza el retorno de una de las personalidades más destacadas a su tierra natal.

