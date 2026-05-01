A pocos días de la llegada de BTS a México con su ARIRANG Tour, se confirmó la liberación de nuevos boletos para que más ARMYS tengan la oportunidad de asistir. Esta nueva disponibilidad responde a ajustes en la configuración de la producción de los conciertos.

De acuerdo con un comunicado compartido en las cuentas de Instagram de Ticketmaster y Ocesa K-pop este viernes 01 de mayo del 2026, la venta se realizará el sábado 02 de mayo a las 14:00 horas a través del sitio oficial de Ticketmaster.

La fila virtual abrirá 30 minutos antes, por lo que se recomienda ingresar con mucha anticipación ya que la demanda es mucha... ¡los conciertos de BTS causaron un auténtico furor en México!

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¿Cuánto costarán los boletos de BTS?

Según la información oficial, los precios se mantendrán sin cambios respecto a la venta inicial. Los interesados pueden consultar el mapa del recinto para revisar la disponibilidad por zonas y sus respectivos costos.

Además, se indicó que podrían liberarse más boletos el día del event o, aunque esto dependerá de la producción y la disponibilidad.

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¿Cuál es el límite de compra para los conciertos de BTS?

El límite se mantendrá igual que en las etapas anteriores: hasta cuatro boletos por persona en cada fecha.

BTS se presentará en el Estadio GNP de la Ciudad de México los próximos 7, 9 y 10 de mayo del 2026 como parte de su gira mundial.

Lista de precios

Los boletos para el BTS World Tour ARIRANG en la Ciudad de México se encuentran en los siguientes rangos:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

Boletos VIP: hasta $17,782 MXN

Todos los precios incluyen cargos por servicio, además de un cargo adicional de $50 MXN por procesamiento de orden, según informó Ocesa.

JM

