HBO Max tiene una película que arrasa en el streaming, aunque nadie la vio en cines

Una producción que pasó casi desapercibida en su estreno en cines ahora vive una segunda oportunidad en HBO Max. Se trata de una propuesta que, lejos de buscar el consenso, ha generado conversación por su mirada incómoda sobre el futuro, aun así, su llegada a plataformas ha despertado la curiosidad de miles de espectadores.

El fenómeno ocurre con “2073", el más reciente docudrama de ciencia ficción del director británico Asif Kapadia, quien retoma su interés por los contextos sociales —como ya lo hizo en títulos como Amy o Diego Maradona— para construir una visión distópica del mundo. Inspirada en La jetée de Chris Marker, la cinta plantea un futuro inquietante que ha captado la atención del público.

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Disponible en HBO Max, la película ha logrado posicionarse rápidamente entre los contenidos más vistos de la plataforma, a pesar de no haber tenido un impacto significativo en salas de cine.

¿De qué trata “2073”?

Su premisa sitúa la acción en el año 2073, en un mundo dominado por la vigilancia, la militarización y la vida subterránea, donde una sobreviviente solitaria —interpretada por Samantha Morton— reconstruye fragmentos de un pasado que, en realidad, refleja el presente.

Kapadia recurre a imágenes reales de problemáticas actuales como el autoritarismo, la desigualdad y el avance tecnológico sin control para dar forma a esta narrativa, lo que ha generado opiniones divididas. Tras su estreno en el Festival de Venecia en 2024, la cinta obtuvo una recepción polarizada, con calificaciones cercanas al 49 % por parte de la crítica y alrededor del 40 % del público en Rotten Tomatoes.

Las críticas apuntan principalmente a su tono directo y poco sutil: mientras algunos la consideran una obra necesaria que invita a reflexionar, otros la ven como un discurso excesivamente insistente. Sin embargo, esa misma propuesta ha despertado el interés de los usuarios en streaming.

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