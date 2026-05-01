Ya es mayo y en este primer día Netflix lanza tres estrenos de su programación para todos sus suscriptores. Consulta cuáles son las historias de los tres lanzamientos que la plataforma de streaming más famosa del planeta ha preparado para empezar a ver desde hoy.

Intercambiados

Es una película de animación y fantasía que a partir de hoy se puede ver en Netflix. En esta comedia, dos enemigos naturales, una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa, intercambian cuerpos de manera repentina y deben hacer equipo para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas. Todo mientras habitan en las plumas y el pelaje del otro. Dirigida por Nathan Greco.

Mi querida señorita

Es una película española de drama que ya está disponible en Netflix. La solitaria Adela, hija única de una familia conservadora, pasa los días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la suprema protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, que desconoce a pesar de que condiciona su vida. Una inesperada y hermosa amistad con un sacerdote recién llegado, el regreso de un gran amigo de la infancia y la irrupción de una mujer desatan una serie de acontecimientos que invitan a Adela a un viaje en busca de sí misma, de Pamplona a Madrid, donde su identidad necesitará del amor y la ayuda de los demás para revelarse. Dirigida por Fernando González Molina. Con las actuaciones de Elizabeth Martinez, Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos.

Shut Up Evan. ESPECIAL/NETFLIX.

Shut Up Evan

Es un pódcast de cultura pop que se estrena hoy en Netflix con dos episodios. Presentado por Evan Ross Katz, el podcast incluye dos secciones: “The Group Chat”, un panel de invitados famosos que comentan las últimas tendencias, y “Deep in the DMs With…”, conversaciones individuales íntimas con los actores, músicos y creadores que definen la cultura actual. Cada semana se lanzarán dos episodios.

XM