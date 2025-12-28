Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 29 de diciembre al 4 de enero

Aries

Aries, el final de 2025 te impulsa a dejar atrás conflictos repetitivos y a abrirte a nuevas alianzas. La Luna en Géminis favorece el diálogo y la expresión. El día 31 pueden llegar noticias inesperadas: una llamada, un mensaje o información sorpresiva. Con Mercurio en Capricornio el 1 de enero, tu enfoque se dirige a objetivos profesionales.

Es tiempo de estructurar con cuidado planes de carrera, estudios o incluso el retiro. La Luna llena del 3 de enero ilumina temas de hogar y familia; cambios o mudanzas podrían manifestarse pronto.

Ritual: El 31 enciende una vela roja y quema un papel con aquello que ya no deseas discutir. El 1 de enero escribe tres metas estratégicas y consérvalas en tu altar personal como compromiso.

Tauro

Tauro, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 te piden concluir asuntos financieros. La Luna en Géminis, el día 31, te invita a revisar gastos y a redefinir prioridades económicas.

El 1 de enero, Mercurio en Capricornio abre oportunidades de aprendizaje, viajes o proyectos de expansión. La Luna llena del 3 de enero revela un logro profesional que fortalece tu sensación de seguridad.

Ritual: El 31 siembra una semilla junto a algunas monedas, agradeciendo lo aprendido. El 1 de enero enciende una vela verde y repite: “Lo que siembro crece con estabilidad”.

Géminis

Géminis, la Luna en tu signo marca el último día del año con movimiento, encuentros y decisiones rápidas. El 31 puede traer revelaciones personales importantes.

El 1 de enero, Mercurio en Capricornio te invita a asumir compromisos más serios en pareja o sociedad. La Luna llena del 3 de enero ilumina temas de recursos compartidos: herencias, inversiones o vínculos íntimos salen a la luz.

Ritual: El 31 escribe dos cartas: una para despedir 2025 y otra para recibir 2026. Quema la primera y guarda la segunda. El 1 de enero coloca dos plumas cruzadas y afirma: “Mis palabras crean puentes firmes”.

Cáncer

Cáncer, el cierre de 2025 se vive de forma introspectiva. La Luna en Géminis, el día 31, te ayuda a revisar emociones y liberar cargas internas.

El 1 de enero, Mercurio en Capricornio activa conversaciones clave en pareja o asociaciones, marcando definiciones importantes. La Luna llena del 3 de enero señala un renacer emocional que inaugura un nuevo ciclo personal en 2026.

Ritual: El 31 coloca una concha marina en agua con sal para absorber lo viejo. El 1 de enero cambia el agua y declara: “Renazco en claridad y sentido de hogar”.

Leo

Leo, la Luna en Géminis el día 31 te conecta con amistades, grupos y planes colectivos para 2026. El cierre de 2025 ocurre rodeado de compañía.

El 1 de enero, Mercurio en Capricornio te pide ordenar tu rutina y cuidar tu salud mediante nuevos hábitos. La Luna llena del 3 de enero activa tu mundo espiritual, trayendo sueños reveladores y guía interior.

Ritual: El 31 coloca una corona dorada y agradece tu luz. El 1 de enero enciende una vela dorada y afirma: “Mi esencia guía y celebra”. El 3 comparte tu luz con alguien cercano.

Virgo

Virgo, la Luna en Géminis el 31 de diciembre ilumina tu área profesional. Cierras 2025 tomando decisiones importantes sobre tu rumbo laboral.

El 1 de enero, Mercurio en Capricornio despierta tu creatividad, el romance y proyectos personales. La Luna llena del 3 de enero trae reconocimiento dentro de tu círculo social o comunidad.

Ritual: El 31 dibuja una espiral y escribe dentro tus pendientes; rómpela y entiérrala. El 1 de enero enciende una vela azul y declara: “Ordeno mi camino y doy espacio a la inspiración”.

Libra

Libra, la Luna en Géminis el 31 amplía tu visión: viajes, estudios o nuevas filosofías marcan el cierre de 2025.

El 1 de enero, Mercurio en Capricornio te invita a reorganizar tu hogar y renovar la energía familiar. La Luna llena del 3 de enero ilumina tu carrera, llevando un proyecto profesional a su punto culminante.

Ritual: El 31 coloca dos vasos con agua como símbolo de equilibrio; vacía uno y vuelve a llenarlo. El 1 de enero enciende una vela rosa y afirma: “Armonizo lo que fue con lo que llega”.

Escorpio

Escorpio, la Luna en Géminis del 31 te ayuda a soltar miedos antiguos y a abrirte a la intimidad. Es un día de profundas revelaciones emocionales.

El 1 de enero, Mercurio en Capricornio fortalece tu palabra: contratos, acuerdos y comunicaciones toman relevancia. La Luna llena del 3 de enero abre un camino de expansión a través de estudios, viajes o crecimiento espiritual.

Ritual: El 31 coloca una serpiente simbólica sobre un papel con lo que deseas soltar. Al amanecer del 1 de enero quémalo y afirma: “Cambio de piel y renazco en poder”. El 3 inicia un libro o diario nuevo bajo la Luna llena.

Sagitario

Sagitario, la Luna en Géminis el 31 impacta tu área de pareja. El cierre de 2025 trae definiciones importantes en vínculos.

El 1 de enero, Mercurio en Capricornio enfoca tu atención en la estabilidad económica y la organización de recursos. La Luna llena del 3 de enero transforma asuntos de inversiones, herencias o acuerdos financieros compartidos.

Ritual: El 31 dibuja una flecha, escribe tu deseo de cierre, quémala y deja que las cenizas se lleven al viento. El 1 de enero enciende una vela violeta.

Capricornio

Capricornio, la Luna en Géminis el 31 te invita a ordenar tu rutina y cerrar pendientes laborales. Es momento de depurar tu agenda.

El 1 de enero, Mercurio entra en tu signo y potencia tu claridad mental y capacidad de planificación. La Luna llena del 3 de enero define o transforma una relación importante.

Ritual: El 31 dibuja un reloj de arena; abajo escribe lo que dejas atrás y arriba lo que deseas iniciar. El 1 de enero enciende una vela gris y afirma: “El tiempo trabaja a mi favor”.

Acuario

Acuario, la Luna en Géminis el 31 resalta tu creatividad y disfrute. Cierras 2025 celebrando tu autenticidad y compartiéndola con otros.

El 1 de enero, Mercurio en Capricornio te guía hacia la introspección y decisiones basadas en intuición. La Luna llena del 3 de enero trae cambios visibles en hábitos y salud.

Ritual: El 31 dibuja una estrella de cinco puntas y escribe un deseo en cada una. El 1 de enero enciende una vela blanca y afirma: “Soy visión y futuro en movimiento”.

Piscis

Piscis, la Luna en Géminis del 31 ilumina tu hogar y conversaciones familiares importantes. El cierre de 2025 invita a reflexionar sobre tus raíces.

El 1 de enero, Mercurio en Capricornio activa proyectos colectivos y nuevas conexiones sociales. La Luna llena del 3 de enero señala un logro romántico o de pareja que llena tu inicio de año de inspiración.

Ritual: El 31 coloca dos símbolos de peces en agua y agradece lo vivido en familia. El 1 de enero enciende una vela y declara: “Fluyo entre mundos y materializo mis sueños”.

