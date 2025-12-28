Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 29 de diciembre al 4 de enero

No hay energía de fuego en el cielo, por lo que Aries, Leo y Sagitario deberán fluir sin resistencia: ustedes están bien. Este cierre de año te invita a ser fiel a quien siempre has sido: auténtico, transparente y único. Ha sido un año intenso, con pruebas, aprendizajes, despedidas y también grandes triunfos. El éxito no solo se mide en dinero o trabajo; el simple hecho de estar aquí ya es una victoria.Con Marte, Venus, Mercurio, el Sol y Urano activando el elemento tierra, atraviesas un momento sólido y favorable. Esta semana es ideal para la introspección y para cerrar el año liberándote de ataduras emocionales. Haz una carta de liberación y deja atrás lo que ya cumplió su ciclo.Se acercan cambios importantes: Saturno y Neptuno regresarán a Aries en los próximos años, impulsándote a poner en marcha proyectos que habías postergado. Es momento de actuar, visualizar y creer. Hay reencuentros sentimentales, buenas noticias laborales y económicas alrededor del 2 o 3 de enero, además de viajes y un año cargado de movimiento y alegría.Aléjate del ruido externo y escucha tu voz interior. No puedes agradarle a todo el mundo; lo importante es que estés en paz contigo. Con tanto elemento tierra y Urano retrógrado en tu signo, este cierre de año es profundamente revelador.Haz una revisión honesta de tu camino, perdona, perdónate y cierra ciclos de verdad. Al hacerlo, las puertas de la abundancia se abrirán. Es tiempo de recibir lo que has sembrado con conciencia, amor y constancia.Entre el 29 y el 31 de diciembre, y especialmente el día 1, se marca una llamada, reunión o noticia que traerá paz y alegría. Libérate, valórate y corre por tus sueños: estás entrando en una etapa de recompensa.Todo lo que pase por tu mente puede materializarse. Aunque hay poco fuego y aire, Plutón te impulsa a expresar tu verdad, mientras Mercurio en Capricornio te da claridad y firmeza.Tu gran corazón a veces te ha llevado a callar para no herir, pero hablar con honestidad no daña: libera. Es momento de poner las cartas sobre la mesa en lo laboral, social y, sobre todo, en lo sentimental. O la relación se formaliza y se equilibra, o se cierra el ciclo en paz.Esta semana trae sanación emocional profunda. El elemento tierra te recuerda tu fortaleza, integridad y capacidad para construir relaciones más justas y conscientes.La rueda de la fortuna gira a tu favor. No es tiempo de pensar demasiado, sino de actuar. Ha sido un año de cambios constantes, pero siempre has sabido levantarte.Con la Luna en Tauro (tu luminaria), se facilita expresar lo que llevas en el alma. Es importante sanar heridas del pasado para iniciar el próximo año ligero y renovado. Escribe, libera y haz espacio para lo nuevo.Del 2 al 4 de enero se marcan eventos, celebraciones y reconocimientos. Recibirás aplausos, afecto y recompensas proporcionales a todo el amor y compromiso que has entregado.Se aproxima un año muy favorable, especialmente si enfrentaste retos económicos o profesionales. La falta de fuego te ayudará a no engancharte con conflictos y a disfrutar el cierre e inicio de año con libertad y autenticidad.Entre el 29 y el 31 recibirás respuesta a un trámite o situación pendiente desde meses atrás, algo clave para tu bienestar y el de tu familia. Se activan viajes, tanto por placer como por trabajo, desde enero.También se marcan cambios importantes en el hogar: organización, remodelaciones, compras o ventas. Prepárate para un periodo de movimiento y renovación.Con tanto elemento tierra y Mercurio —tu regente— en Capricornio, atraviesas un momento de gran magnetismo y claridad. Es tiempo de impulsar tus sueños con disciplina y enfoque, sin compartirlos con cualquiera.Los planes avanzarán más rápido de lo que imaginas y traerán libertad financiera y tranquilidad. A partir del 1 de enero tendrás las palabras exactas para negociar acuerdos familiares que te permitan mayor independencia.Reuniones y eventos en casa traerán información valiosa que aplicarás en los próximos meses, tanto en lo personal como en lo profesional.Las oportunidades están frente a ti. Este año fue de altibajos, pero también de grandes aprendizajes. Entre el 29 y el 30 llega una propuesta, mensaje o proyecto que favorece tu economía.Con Venus, Marte y Mercurio en Capricornio, es momento de hacer que las cosas sucedan. Se marcan cambios en vivienda, remodelaciones, compra o venta de bienes raíces, e incluso mudanzas o estancias en otra ciudad.Aplica tu esencia de arte, belleza y armonía en tu vida diaria. Los viajes y nuevas experiencias están muy bien aspectados.Tu intuición está más afinada que nunca. Este cierre de año fue profundamente transformador: soltaste personas, cerraste ciclos y abriste nuevas puertas.Es momento de decir lo que quedó pendiente, preferentemente de frente y con el corazón abierto. Habrá abrazos, reconciliaciones, sanación y abundancia. Al sanar heridas, desbloqueas oportunidades en todos los ámbitos.La prosperidad llega desde tus dones y tu capacidad de transformación. Lo que ya pasó, quedó atrás; ahora se abren nuevas posibilidades.Este año trajo grandes aprendizajes y evolución. Antes de que Saturno entre en Aries, es importante cerrar ciclos y tomar decisiones conscientes. Lo que ya no te hace feliz debe quedar atrás.Aunque algunas cosas no avanzaron como querías, entre enero y febrero todo empieza a destrabarse: trámites, acuerdos y proyectos. Júpiter en Cáncer te recuerda que mereces ser, hacer y tener lo que deseas.Es tiempo de avanzar con confianza. Las energías que estaban retrógradas ahora te impulsan hacia adelante.Con el Sol, Mercurio, Marte y Venus en tu signo, atraviesas un periodo clave de nuevos retos y oportunidades. Muchos están cumpliendo años y cerrando un ciclo lleno de logros, viajes y adquisiciones conscientes.Negociaciones que no se concretaron meses atrás se reactivan entre finales de enero y febrero, especialmente en temas de bienes raíces y patrimonio. Esta semana trae reuniones agradables y reencuentros importantes del pasado.También se marcan cambios en el hogar y una invitación, entre el 2 y 3 de enero, donde conocerás a alguien clave para tu futuro cercano.Este año te sorprendió positivamente: trámites antiguos dieron frutos y proyectos que dudabas se concretaron. Con Plutón en tu signo, el poder está en tus decretos y afirmaciones.Esta semana es ideal para el reencuentro interior: lectura, música, introspección. Hay personas observando tu trabajo y tu evolución. Confía en los tiempos.Se marcan respuestas importantes, regalos —materiales y emocionales—, reencuentros familiares y, para algunos, el inicio de una relación significativa.La combinación de tierra y agua te favorece enormemente. Con Neptuno y Saturno en tu signo y Júpiter en Cáncer, comprendes la importancia de poner límites sanos.Es tiempo de ser tú mismo sin culpas, de elegir con quién compartir tu energía y de ejercer tu autonomía. Cierras el año con bendiciones, decisiones acertadas y felicidad junto a tus seres amados.El 3 y 4 de enero destacan por eventos donde recibirás noticias o confirmaciones que llenarán tu corazón de alegría y paz. SV