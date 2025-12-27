Bad Bunny causa polémica por tocar pieza en Museo de Antropología

En redes sociales se desató la polémica por una fotografía del cantante Bad Bunny tomada en el Museo Nacional de Antropología (MNA), en la que aparece tocando una pieza del recinto.

La imagen fue compartida por el propio artista puertorriqueño en sus historias de Instagram hace aproximadamente tres días, acompañada de fotos y videos del Calendario Azteca y de otras piezas exhibidas en el museo.

En la fotografía se aprecia una estela que no cuenta con protección de vitrina. Algunos usuarios sostienen que no se trata de una pieza original, sino de una réplica. No obstante, internautas molestos señalan que, aun en ese caso, la vigilancia del MNA resulta “hipócrita”, pues cuestionan que a un artista extranjero se le permita tocar las piezas, mientras que a los visitantes nacionales no.

El episodio con Bad Bunny recordó un caso similar ocurrido este año, cuando el youtuber MrBeast grabó contenido dentro de Calakmul, una zona arqueológica no abierta al público. En mayo pasado, la Secretaría de Cultura federal informó que presentaría una demanda contra el influencer estadounidense por falsear información en su video titulado “Sobreviví 100 horas en un templo antiguo”, en el que recorre Chichén Itzá, Calakmul y Balamcanché.

En dicho video se observa al creador de contenido ingresar a áreas patrimoniales restringidas, abordar un helicóptero desde una pirámide para trasladarse a otros sitios, pasar la noche dentro de una zona arqueológica y utilizar un dron al interior de la pirámide de Kukulkán, lo que generó amplia controversia.

Bad Bunny concluyó en México su gira “Debí tirar más fotos”. El intérprete de “Baile inolvidable” compartió en Instagram que durante su visita al país acudió a funciones de lucha libre y recorrió la Casa Azul, donde vivió la artista Frida Kahlo.

SV