Sabrina Sabrok asegura ser rechazada para participar en LCDF

La posibilidad de ver a Sabrina Sabrok en realities de alta audiencia ha generado conversación dentro del medio del espectáculo, tanto por las condiciones que plantea para integrarse como por la cautela que, asegura, existe entre los productores frente a su personalidad. La vedette y cantante de heavy metal sostiene que su presencia provoca inquietud en la industria, ya que consideran que podría alterar la dinámica tradicional de este tipo de programas.

La artista ha manifestado en distintas declaraciones, retomadas por medios especializados, que ya ha participado en audiciones para formatos como “La Casa de los Famosos” y “La Granja VIP”. Sin embargo, pese a su interés, nunca ha sido seleccionada. Sobre estas negativas, Sabrok comentó: “Capaz que les da miedo que yo haga algo muy muy fuerte”, aludiendo a la percepción que algunos responsables de casting tendrían sobre su trayectoria mediática.

Más allá de los procesos de selección, Sabrok también expresó una postura crítica respecto a la evolución de los realities actuales. A su juicio, estos programas han perdido la intensidad que los caracterizaba. “Para mí está muy aburrido. Yo lo haría más picante… lo haría más divertido”, señaló, al tiempo que los describió como espacios “muy fresas”, carentes de “controversia real” y de perfiles auténticos frente a las cámaras.

En ese contexto, la cantante aseguró sentirse preparada para asumir el reto de un encierro televisivo y provocar conversación. “A mí me encantaría entrar a un reality, pero sé que voy a hacer un desmadre”, afirmó, convencida de que este tipo de formatos requieren personajes que generen conflictos, intriga y debate social. Incluso fue más lejos al asegurar: “Yo sé que si entro, gano seguro porque armo un desmadre”.

Entre los escenarios que le resultarían atractivos, Sabrok mencionó su interés por convivir con figuras polémicas y cercanas a ella. “Con Adame me gustaría entrar porque él es mi amigo”, dijo en referencia a Alfredo Adame. Fiel a su estilo provocador, agregó que también le gustaría compartir la experiencia con “muchas mujeres guapas para hacer cositas”, declaración que provocó reacciones inmediatas en redes sociales.

Asimismo, la artista envió un mensaje directo a los productores, a quienes pidió no exagerar los temores: “Tampoco se preocupen tanto”, expresó, asegurando que sabe conducirse dentro de un show sin que la situación se salga de control. Desde su perspectiva, la televisión ha optado por participantes más previsibles, lo que, considera, ha disminuido el impacto y el rating de los realities de encierro.

Para Sabrina Sabrok, integrarse a uno de estos programas significaría aportar “picante a un platillo sin sabor”, convencida de que su participación podría revitalizar cualquier formato que percibe como plano. Mientras tanto, su interés por volver a la televisión se mantiene firme, a la espera de una oportunidad que, asegura, confirmaría que su presencia nunca pasa desapercibida ante las cámaras.

