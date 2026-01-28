Nicki Minaj se declara "Fan número uno" de Trump

Este miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump inauguró un sistema de cuentas de inversión para favorecer a niñas y niños de Estados Unidos. En el acto de presentación se hizo presente Nicki Minaj quien dedicó unas calidas palabras al mandatario en el acto inaugural.

La rapera se declaró "Fan número uno" de Trump y aseguró que el presidente cuenta con la protección de Dios. Con respecto a las críticas que ha recibido por apoyar al presidente, la intérprete de “Anaconda” aseguró que solo hacen su simpatía más fuerte.

Por su parte, el presidente dijo que "con cada contribución modesta, las cuentas Trump deberían alcanzar un valor de al menos 50 mil dólares cuando el niño cumpla 18 años, e incluso podrían ser considerablemente mayores", aseguró en el Departamento del Tesoro.

"Con inversiones algo mayores, la cuenta puede llegar a los 100 mil, 200 mil dólares e incluso podría superar los 300 mil dólares por niño. Y creemos que lo más probable es que se sitúe entre los 200 mil y los 300 mil dólares", añadió Trump ante su auditorio delante de una pancarta que señalaba "CUENTAS TRUMP. Impulsa el sueño americano".

Las "cuentas Trump", establecidas por la Ley One Big Beautiful Bill de julio de 2025, pueden beneficiar a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

El sistema previsto en estas ayudas contempla que el departamento del Tesoro deposite mil dólares de inicio en cada cuenta.

Los empleadores, por su parte, pueden contribuir con hasta 2 mil 500 dólares anuales, lo que se descuenta del límite de 5 mil dólares.

El presidente, que subió al escenario con la canción "God Bless the USA", embarcado ya de manera clara en la campaña para las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, contó con el apoyo de Minaj, considerada una de las figuras más influyentes del rap femenino.

Minaj, que se declaró la "fan número uno" de Trump, había escrito en su cuenta de X que esas ayudas suponen el "verdadero significado de la generosidad".

Aunque la rapera no desveló la cuantía de su aportación al programa económico, algunos medios estadounidenses apuntaban que podría invertir entre 150 mil y 300 mil dólares en las cuentas para los menores.

En el acto también se entregó a los asistentes un folleto en el que se proporcionaba información a padres y empresas sobre cómo podían participar en las cuentas de Trump.

