Cristian Castro anuncia dos conciertos en Guadalajara tras agotar primera fecha

Cristian Castro anunció dos nuevas fechas para Guadalajara programados para el 28 y 29 de agosto en el Auditorio Telmex, presentaciones que se integran a su gira Nada. Solo éxitos Tour , luego de que la primera fecha (29 de mayo) anunciada en la ciudad registrara localidades agotadas.

El espectáculo reúne canciones que han acompañado la trayectoria del cantante a lo largo de más de tres décadas de carrera . El repertorio incluye temas como “Azul”, “Lloran las rosas”, “No podrás”, “Volver a amar” y “Por amarte así”, piezas que forman parte de su catálogo musical y que han mantenido presencia en escenarios de México, Latinoamérica y Estados Unidos.

La gira plantea un formato enfocado en la interpretación de sus canciones más conocidas, con una producción diseñada para el formato en vivo y centrada en el recorrido musical del artista. El proyecto funciona como un repaso por distintas etapas de su carrera, construida a partir de discos que han alcanzado certificaciones multiplatino.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto. La venta general iniciará el 25 de marzo a las 11:00 horas .

Los precios anunciados para las funciones contemplan distintas zonas del recinto: VIP en 3,950 pesos; zona roja en 3,650; azul en 2,950; verde en 2,500; blanca en 1,950; lila en 1,550; naranja en 950 y amarilla en 750 pesos.

SV