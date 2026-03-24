Jorge Celedón dará concierto en Guadalajara

El cantante colombiano Jorge Celedón se presentará en Guadalajara el próximo 24 de junio en la Arena Guadalajara, como parte de una serie de conciertos programados en México que marcan su regreso a los escenarios del país.

La presentación forma parte de una gira que contempla tres ciudades y que incluye a Guadalajara como una de las sedes del recorrido. El concierto reunirá temas que han acompañado la trayectoria del intérprete dentro del vallenato y estará acompañado por una producción escénica que incorpora iluminación programada, pantallas LED y un diseño visual enfocado en el formato en vivo.

A lo largo de su carrera, Celedón ha mantenido presencia constante en México, país que se ha convertido en uno de los mercados relevantes para la música latina y para las giras de artistas internacionales. En ese contexto, el concierto en Guadalajara representa un nuevo encuentro con el público local.

“México siempre me ha recibido con un cariño muy especial. Volver a cantar aquí y reencontrarme con el público es algo que me emociona muchísimo”, expresó el cantante sobre su regreso al país.

La venta de boletos comenzará el miércoles 25 de marzo a través de la plataforma Superboletos. La preventa con código iniciará a las 10:00 horas y la venta general a las 11:00 horas, ambas en horario del centro de México. Los precios serán anunciados posteriormente en las redes sociales de MusicVibe.

MF